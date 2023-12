ROUNDUP: Industriestimmung in der Eurozone erholt sich stärker als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im November deutlicher von jüngsten Rückschlägen erholt als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Monatsvergleich um 1,1 Punkte auf 44,2 Zähler, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Ein vorläufiges Ergebnis wurde um 0,4 Punkte nach oben revidiert. Der Indexwert erreichte damit den höchsten Stand seit sechs Monaten.

Trotz der Erholung bleibt der Stimmungsindikator deutlich unter der sogenannten Expansionsschelle. Mit weniger als 50 Punkten signalisiert er nach wie vor einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten.

"Die Verbesserungen sind meist minimal und lassen die Dynamik vermissen, die nötig wäre, um von einem Aufwärtstrend zu sprechen", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt des S&P-Partners Hamburg Commercial Bank. Die Daten zeigten, dass die Produktion immer noch rückläufig sei. Zudem hätten die Unternehmen den sechsten Monat in Folge Personal abgebaut, sagte der Experte.

In Spanien und Italien zeigte sich ein unterschiedliches Bild. Während sich die Stimmung in den spanischen Industriebetrieben aufhellte, trübte sie sich in den italienischen Unternehmen überraschend ein. Für beide Länder wird keine Erstschätzung vorgenommen.

Die Daten im Überblick:

Region/Index November Prognose Vorläufig Vormonat EURORAUM Industrie 44,2 43,8 43,8 43,1 DEUTSCHLAND Industrie 42,6 42,3 42,3 40,8 FRANKREICH Industrie 42,9 42,6 42,6 42,8 ITALIEN Industrie 44,4 45,2 --- 44,9 SPANIEN Industrie 46,3 45,5 --- 45,1

(Angaben in Punkten)

