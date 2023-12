Schweizer Wirtschaft erholt sich im Sommer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Wirtschaft ist im dritten Quartal leicht gewachsen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Zeitraum Juli bis September im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent geschrumpft nach einem Plus von 0,9 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres. Getrieben von Exporten und Umsätzen habe die Wertschöpfung der chemisch-pharmazeutischen Industrie um 1,2 Prozent zugelegt. Die konjunktursensitiveren Industriebranchen wie der Maschinen- und Metallbau hätten sich im dritten Quartal dagegen nur verhalten entwickelt.

Die BIP-Angaben sind um den Einfluss von Sport-Großereignissen wie etwa Fußball-Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele bereinigt. Lizenzgebühren und Fernseheinnahmen von Organisationen wie dem Weltfußballverband Fifa und dem Internationalen Olympischen Komitee, die ihren Sitz in der Schweiz haben, beeinflussen die Wertschöpfung spürbar.

