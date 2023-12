Walt Disney schüttet wieder eine Dividende aus

Der amerikanische Unterhaltungskonzern Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, NYSE: DIS) zahlt wieder eine Dividende an die Investoren aus. Am 10. Januar 2024 werden für das zweite Halbjahr 2023 0,30 US-Dollar als Dividende ausgeschüttet. Record day ist der 11. Dezember 2023.

Im Januar 2020 zahlte Walt Disney zuletzt eine halbjährliche Dividende in Höhe von 0,88 US-Dollar je Aktie aus. Danach stoppte der Konzern aufgrund der COVID-19-Pandemie die Auszahlung einer Dividende.

Im Fiskaljahr 2023, das am 30. September 2023 endete, betrug der Umsatz des Unternehmens 88,9 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 82,72 Mrd. US-Dollar), wie am 8. November 2023 berichtet wurde. Der den Aktionären zurechenbare Ertrag lag bei 2,35 Mrd. US-Dollar nach 3,15 Mrd. US-Dollar im Vorjahr.

Der Wert liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 6,69 Prozent im Plus (Stand: 30. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 169,3 Mrd. US-Dollar.

