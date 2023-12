Die eigentliche Magie von Dividenden wirkt erst mit der Zeit

Die Magie von Dividenden: Das ist ein Thema, das wir vielfältig definieren können. So zum Beispiel anhand ihres Renditeversprechens. Studien wie die von Ned Davis unterstreichen, dass viele Dividendenaktien ein sehr gutes Renditepotenzial besitzen. Sogar ein besseres, als die Nicht-Ausschütter, was in der Regel an den profitablen Geschäftsmodellen liegt.

Allerdings möchte ich heute über eine andere Art und Weise denken, wie die Magie von Dividenden wirkt. Leider handelt es sich hierbei um eine Magie, die wirklich viel Zeit benötigt. Wer die Geduld und die nötigen Investitionen über einen langen Zeitraum mitbringt, der wird sie jedoch erreichen. Garantiert.

Die Magie von Dividenden: Neue Möglichkeiten

Für mich ist die heutige Magie, über die wir im Kontext von Dividenden sprechen wollen, die Möglichkeit zur Reinvestition. Wir erhalten in jedem Jahr, in jedem Quartal und bei einigen, wenigen Aktien sogar monatlich einen Teil der Rendite per Ausschüttung. Das Geld wiederum können wir neu investieren.

Wir können das Geld natürlich wieder in die entsprechende Aktie investieren, die sie uns ausgezahlt hat. Keine Frage: Häufig verbergen sich dort gute Unternehmen. Ansonsten hätten wir die Anteilsscheine vermutlich nicht gekauft. Aber wir können das Geld auch nutzen, um beispielsweise in eine breitere Diversifikation oder andere Chancen zu investieren. Natürlich nicht für umsonst. Aber mit Geld, das uns unsere Aktien erarbeitet haben. Das ist für mich ein bedeutender Unterschied.

Wir erkennen hieran sehr direkt, dass der Zinseszinseffekt funktioniert. Unsere Dividenden führen dazu, dass wir unser Portfolio sukzessive erweitern können. Das ist für mich ein Teil der Magie. Auch wenn es natürlich nicht magisch ist. Sondern eigentlich nur logisch, dass wir mit einer steigenden Portfoliogröße und einem Ansatz, der auf Dividendenaktien basiert, immer mehr Mittelzuflüsse erhalten. Aber der entscheidende Punkt ist: Irgendwann haben wir diese kritische Masse erreicht, bei der uns neue Möglichkeiten offen stehen. Neue Investitionen, konsequente Reinvestitionen und die Möglichkeit, per Gelder aus unseren Aktien unser eigenes Portfolio bedeutend zu erweitern.

Allerdings braucht das Zeit. Zu Anfang investieren wir als Investor häufig in erste, kleinere Beteiligungen. Selbst 10.000 investierte Euro bringen es bei 3 % Nettodividendenrendite auf 300 Euro Dividende in einem Jahr. Das heißt: Wir haben dann zwar einen Betrag, den wir reinvestieren können. Die Magie lebt auch ab dann. Aber erst im kleinen Stil. Spannender wird es, wenn wir uns beispielsweise vierteljährlich eine Position leisten können, die alleine vielleicht 1.000 Euro ausmacht.

Ein wirklich entscheidender Mechanismus

Die Magie der Dividenden ist für mich aber dennoch real. Es gibt diesen einen Punkt, ab dem unser Portfolio die meiste Arbeit macht. Ab dann wird es in gewisser Weise zum Perpetuum Mobile. Wir können einfach mithilfe unserer Aktien in weitere Dividendenaktien reinvestieren und dadurch konsequent unser passives Einkommen steigern.

Natürlich müssen wir darauf achten, dass wir den Fokus auf Qualität nicht aus den Augen verlieren. Wir sollten auch dieses Geld konsequent so einsetzen, dass wir in die besten Chancen investieren, die sie uns ergeben. Aber mit Zeit, Geduld und regelmäßigen Investitionen kannst du es zu dem Punkt schaffen, ab dem deine Dividenden dir diese beinahe magischen Möglichkeiten bieten.

