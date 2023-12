Tenbagger-Aktien: Ansätze, um die Wahrscheinlichkeit eines Treffers zu erhöhen!

An der Börse sind viele Anleger ständig auf der Suche nach der Zauberformel, mit der sie ihre Renditen verbessern und den ultimativen Anlageerfolg erzielen können. Tenbagger spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Der Begriff wurde ursprünglich von dem amerikanischen Fondsmanager Peter Lynch geprägt. Er leitete den Magellan Fund bei Fidelity Investments und wurde in den 1980er Jahren durch seine überaus erfolgreiche Anlagestrategie bekannt. Jährliche Renditen jenseits der 20-Prozent-Marke waren charakteristisch. Möglich wurden sie durch eben jene Tenbagger.

Als Tenbagger wird dabei eine Aktie bezeichnet, deren Kurs sich verzehnfacht hat. Lynch benutzte diesen Begriff, um besonders erfolgreiche Investitionen zu beschreiben, und betonte damit die Bedeutung langfristiger, geduldiger Investitionen in Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial. Der Begriff wurde schließlich im Finanzjargon populär und er wird bis heute verwendet, um herausragende Renditen bei Aktienanlagen zu beschreiben.

Doch was braucht es, um einen Tenbagger zu erwischen? An der Börse gibt es viele solcher Aktien. Vor allem, wenn man zehn oder mehr Jahre zurückblickt. Versuchen wir heute einmal, wesentliche Variablen der erfolgreichsten Aktien an der Börse zu identifizieren.

Solider Burggraben

Ein entscheidender Faktor für langfristigen Erfolg bei der Tenbagger-Suche ist die Auswahl von Aktien mit einem soliden Burggraben. Der Begriff beschreibt den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens, der es vor potenziellen Konkurrenten schützt. Er steht für starke Marken, Patente, Netzwerkeffekte oder hohe Markteintrittsbarrieren.

Ursprünglich wurde der Burggraben bei Investitionen von keinem Geringeren als Warren Buffett geprägt. Er gehört nicht nur zu den erfolgreichsten Investoren aller Zeiten, sondern ziert auch regelmäßig die Liste der reichsten Menschen der Welt.

Free Cashflow, hohe Margen und starkes Wachstum

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Identifizierung von Tenbaggern ist die Berücksichtigung von Unternehmen mit starken Cashflows. Genauer gesagt Free Cashflows.

Denn: Unternehmen, die einen starken Free Cashflow erwirtschaften, verfügen häufig auch über die nötige finanzielle Flexibilität, um in Innovationen zu investieren, Schulden abzubauen oder Wachstum zu finanzieren.

Auch können die hohen Free Cashflows für Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe genutzt werden. Ein solider Cashflow ist zudem ein guter Indikator für die finanzielle Gesundheit und Widerstandsfähigkeit, auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten.

Profitables Wachstum

Vor allem aber ist Wachstum wichtig für einen zukünftigen Tenbagger. Es stellt sicher, dass in Zukunft deutlich mehr Umsatz und Gewinn geschrieben wird. Davon sollte letztlich auch der Free Cash Flow profitieren, und hier sind wir beim Thema profitables Wachstum. Das ist es, was Investoren lieben und mit steigenden Aktienkursen honorieren.

Dividenden und Aktienrückkäufe

Aktienrückkäufe sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher Anlagestrategien. Wenn ein Unternehmen eigene Aktien zurückkauft, reduziert es die Anzahl der ausstehenden Aktien und erhöht damit den Gewinn pro Aktie. An diesem orientieren sich Investoren.

Steigende Gewinne pro Aktie führen dabei bei gleichen Multiplikatoren bzw. Zukunftsaussichten zu steigenden Aktienkursen. Viele der Tenbagger haben in der Vergangenheit eigene Aktien zurückgekauft.

Fazit zum Tenbagger-Erfolg

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Weg zum Tenbagger-Erfolg über die gezielte Auswahl von Aktien mit Burggraben, starken Cashflows und klugen Aktienrückkäufen führen kann.

Diese Prinzipien bilden das Fundament einer soliden und nachhaltigen Anlagestrategie. Mit gründlichem Research, kontinuierlichem Monitoring und einer langfristigen Perspektive können Anleger so ihre Chancen auf einen beeindruckenden Erfolg deutlich erhöhen.

