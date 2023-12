Aktien Europa Schluss: Börsen legen Verschnaufpause ein

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten sind am Montag auf Tauchstation gegangen. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem zarten Minus von 0,08 Prozent bei 4414,95 Punkten, nachdem er am Freitag ein Viermonatshoch erreicht hatte. Der französische Cac 40 verlor 0,18 Prozent auf 7332,59 Zähler. Der britische FTSE 100 gab um 0,22 Prozent auf 7512,96 Punkte nach.

"Die Berichtssaison ist vorbei und hat in Teilen mehr Fragen aufgeworfen als Antworten geliefert. Die kommenden Notenbanksitzungen werden ebenfalls keine handfesten Fakten liefern, sondern lediglich neue Unsicherheiten und Fragen", bemerkte Marktexperte Andreas Lipkow. In diesem Umfeld gelte es, die bereits erzielte Jahresperformance zu sichern und keine neuen Risiken einzugehen, so Lipkow./edh/