APA ots news: Standard & Poors attestiert der E-Steiermark erneut höchste...

- Top-Rating "A stable" bestätigt - Investitionen in Netze sowie Erneuerbare Energie-Projekte sichern Marktposition Graz (APA-ots) - Die internationale Rating-Agentur Standard & Poors hat nach einer umfassenden Prüfung ihre aktuelle Analyse über die Energie Steiermark veröffentlicht: Der steirische Landesenergieversorger wird von den internationalen Finanzmarkt-Experten erneut mit dem Rating "A stable" bewertet. Damit sichert sich der Konzern erneut einen Spitzenplatz unten den besten Energieunternehmen Österreichs. S&P attestiert der Energie Steiermark aufgrund des aktuellen Portfolios eine solide und stabile Weiterentwicklung. Die Energie Steiermark erzielte im Jahr 2022 mit 1982 MitarbeiterInnen einen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro und betreut rund 600.000 Kunden in der Steiermark, der Slowakei, Deutschland und Frankreich.