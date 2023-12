Coinbase Aktie steigt um über 7 Prozent – Bitcoin zeitweise über 42.000 Dollar

Bitcoin und Co erhalten nach wie vor Auftrieb durch ein günstigeres Umfeld für Risikoanlagen und der sukzessiven Auflösung von sogenannten Short-Positionen. Genährt wird das Kaufinteresse vor allem durch die Zulassungsfantasien der Anleger im Hinblick auf einen Bitcoin-Spot-ETF in den USA. Im positiven Kielwasser des Kryptomarktes kann auch die Coinbase Aktie zwischenzeitlich um über sieben Prozent zulegen. Für eine Bitcoin-Einheit mussten Anleger am Montag zwischenzeitlich über 42.000 Dollar auf den Tisch legen.

Anleger hoffen auf Ende im Zinserhöhungszyklus dies- und jenseits des Atlantiks

Die Spekulationen auf ein Ende im Zinserhöhungszyklus dies- und jenseits des Atlantiks spielen Bitcoin und Co weiter in die Karten. Genährt wurde besagte Fantasien zuletzt durch rückläufige Teuerungsdaten in der Alten Welt und in den Vereinigten Staaten. Auch „dovishe“ Kommentare durch Fed-Direktor Christopher Waller kamen an den Märkten gut an, auch wenn Fed-Chef Jerome Powell die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen am Freitag dämpfte.