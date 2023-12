Devisen: Euro bewegt sich kaum - Weiter unter 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0871 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0875 Dollar festgesetzt.

Dem Devisenmarkt fehlte es an klaren Impulsen. Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone bestätigten das Bild einer schwächelnden Wirtschaft. So hat sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im Dezember von niedrigem Niveau aus zwar verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator erholte sich jedoch weniger als erwartet.

Von einer Trendwende hin zum Besseren geht Sentix nicht aus. Besonders düster wird die Lage in Deutschland bewertet. Zudem sind in Deutschland die Exporte im Oktober sowohl zum Vormonat als auch zum Vorjahr gesunken, wie Daten des Statistischen Bundesamts zeigten.

Am Nachmittag wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Paris eine Rede halten. In den USA stehen die Daten zu den Auftragseingängen in der Industrie für den Monat Oktober auf dem Kalender./jsl/bgf/jha/