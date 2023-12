Devisen: Euro notiert weiter unter 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montagmorgen weiter unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0870 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0875 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn dürften Anleger auf den Sentix-Konjunkturindikator für die Eurozone achten, da er Hinweise auf andere wichtige Umfragen wie die ZEW-Konjunkturerwartungen oder das Ifo-Geschäftsklima gibt. In den USA stehen Auftragsdaten aus der Industrie auf dem Programm. Aus den Reihen der EZB äußern sich einige hochrangige Sprecher, darunter Präsidentin Christine Lagarde und ihr Vertreter Luis de Guindos./bgf/stk