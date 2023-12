EQS-News: Deutsche Payment: Neukundengewinnung stärkt Fundament für weitere Unternehmensentwicklung.

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Deutsche Payment: Neukundengewinnung stärkt Fundament für weitere Unternehmensentwicklung . Berlin, 04. Dezember 2023 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) verzeichnet wie vor kurzem berichtet wieder ein lebhafteres Interesse der Unternehmen, was sich auch in Akquisitionserfolgen zeigt. So wurde im November ein größerer Kunde live genommen, der seit über 20 Jahren aktiv ist. Durch diese Vermittlung ist von einem 6-stelligen Erlös im Monat auszugehen, was einen wesentlichen Beitrag bei der aktuell aufzustellenden Jahresplanung für 2024 ergibt. Ende November konnte ein weiterer Kunde gewonnen werden, die Vertragsvermittlung durch die Deutsche Payment SE wurde mit beidseitiger Unterschrift nun abgeschlossen und der Kunde befindet sich aktuell in der Integrationsphase. Der Vorstand geht hier davon aus, bereits kurzfristig Umsätze zu erzielen und rechnet bei diesem Kunden für das Jahr 2024 mit einem sechsstelligen Erlös. Im zweiten und dritten Quartal waren bekanntlich erhebliche Kapazitäten der Deutsche Payment im Vertrieb auf die Gewinnung großer einzelner Mandate konzentriert, deren Realisierung sich vor dem konjunkturellen Hintergrund aber beständig verzögerte. Dem entgegen zeigt sich zwar auch im Mittelstand und bei den vielen kleinen Unternehmen, dass Wachstum im E-Commerce-Bereich schwierig zu erzielen ist, aber die große Anzahl möglicher Neukunden bietet ein erhebliches Potential zur Verwirklichung der Unternehmensziele. Kontakt: Deutsche Payment A1M SE – Unternehmenskommunikation Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld Telefon: +49 (0) 30 81454860 E-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche Payment Deutsche Payment A1M SE ist ein Anbieter von Zahlungslösungen und -dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, den Zahlungsverkehr für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu optimieren. Mit einer Kombination aus innovativen Technologien und erstklassigem Kundenservice unterstützt Deutsche Payment A1M SE seine Kunden dabei, ihren Erfolg im digitalen Zeitalter zu sichern. Mehr Informationen unter: https://deutsche-payment.com/

