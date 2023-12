Roche springt mit Zukauf auf Abnehm-Zug auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Mit einer Milliarden-Akquisition kehrt der Schweizer Pharmakonzern Roche in das Geschäft mit Abnehmmedikamenten zurück.

Das Basler Unternehmen legt für Carmot Therapeutics 2,7 Milliarden Dollar auf den Tisch, wie Roche am Montag mitteilte. Bei Erreichen von Meilensteinen würden weitere bis zu 400 Millionen Dollar fällig. Die in Privatbesitz stehende Carmot entwickle Wirkstoffe, die zur Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes eingesetzt und gespritzt oder geschluckt werden könnten. Der Abschluss der Transaktion werde für das erste Quartal 2024 erwartet.

Die in der kalifornischen Universitäts-Stadt Berkeley ansässige Carmot arbeitet an Arzneien, die zur Wirkstoffklasse der so genannten GLP-1-Antagonisten zählen. Diese wurden ursprünglich entwickelt, um den Blutzucker bei Patienten mit Typ-2-Diabetes zu kontrollieren, unterdrücken den Appetit und fördern ein Sättigungsgefühl. Die bekanntesten Vertreter sind Ozempic von Novo Nordisk oder Trulicity von Eli Lilly. Um die Abnehmspritzen, die schon Promis wie Tesla-Chef Elon Musk und Reality-Star Kim Kardashian beim Abnehmen geholfen haben sollen, ist ein regelrechter Hype entstanden - auch befeuert durch die sozialen Netzwerke. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit über 650 Millionen Erwachsene fettleibig, mehr als dreimal so viele wie 1975, und etwa 1,3 Milliarden sind übergewichtig, was Krankheiten wie Herzkrankheiten und Diabetes verschlimmert.

Die Carmot-Wirkstoffe sind allerdings noch nicht auf dem Markt. Das am weitesten fortgeschrittene Produkt CT-388 sei bereit für die Entwicklungsphase 2. Es ist zur Behandlung von Fettleibigkeit bei Patienten mit und ohne Typ-2-Diabetes vorgesehen und werde einmal pro Woche gespritzt. Die Arznei habe das Potenzial, die Gewichtsabnahme zu verbessern und gegen weitere Krankheit eingesetzt zu werden. Dazu kämen weitere Wirkstoffe in der klinischen und vorklinischen Entwicklungsphase.

Vontobel-Analyst Stefan Schneider wies darauf hin, dass sich Roche 2018 mit dem Verkauf von Rechten an einem GLP-1-Antagonisten an den US-Pharmariesen Lilly aus dem Bereich zurückgezogen habe. Während Novo Nordisk und Lilly ihre Adipositas-Medikamente inzwischen auf den Markt gebracht hätten, müssten die neuen Arzneien von Roche zunächst die klinischen Studienphasen 2 und 3 durchlaufen. "Abhängig von der Wirksamkeit und Sicherheit der neuen Wirkstoffe hat Roche die Aussicht, Marktanteile in diesem sehr großen Markt zu gewinnen", so der Analyst. Im frühen Handel zogen die Roche-Titel 1,4 Prozent an.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)