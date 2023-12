US-Dollar: Das Kommunikationsdilemma der Fed

Auch wenn einige Zuhörer sich taubenhafte Töne in Powells Bemerkungen vom vergangenen Freitag hineinfantasieren, Powells Äußerungen waren eigentlich so wenig geeignet, baldige Zinssenkungen zu prophezeien, wie es nur geht:

It would be premature to conclude with confidence that we have achieved a sufficiently restrictive stance, or to speculate on when policy might ease. We are prepared to tighten policy further if it becomes appropriate to do so.

Dennoch, das Muster, das uns in den letzten Jahren recht häufig begegnet ist, tauchte auch am Freitag wieder auf: Wenn Powell den Markterwartungen an eine taubenhafte Fed (hier: über baldige Zinssenkungen) eine Abfuhr erteilt, ohne dass diese Abfuhr eine neue Qualität erreicht, dann ist das gut für Renten, schlecht für den Dollar etc. Als ob der Markt enttäuscht ist, dass Powell nicht jedesmal eine neuerliche Steigerungsform seiner falkenhaften Message findet. Nur, wie soll der arme Mann das denn machen?

Natürlich ist klar, dass die Devisenmarktteilnehmer weiter denken müssen und nicht nur die Äußerungen Powells und der anderen FOMC-Mitglieder für bare Münze nehmen können. Denn es ist nur allzu plausibel, dass ein FOMC, das eigentlich auf zukünftige Zinssenkungen gepolt ist, davon derzeit noch nicht reden will. Mit derzeit falkenhaften Äußerungen kann die Geldpolitik die Markterwartung baldiger Zinssenkungen reduzieren, damit Volatilität am Renten- und Devisenmarkt glätten und die expansive Wirkung der Markterwartungen noch dämpfen.

Bitte machen Sie sich das Dilemma klar, in dem Geldpolitiker stecken. Wenn eine Zentralbank von Zinserhöhungen auf Zinssenkungen umschwenkt, läuft sie Gefahr, dass der Markt (weil er per constructionem vorausschauend tickt) den ganzen Zinssenkungs-Zyklus auf einen Schlag einpreist. Das kann geldpolitisch unerwünscht sein, z.B. weil die restriktive geldpolitische Wirkung, die durch solche Markterwartungen erzeugt wird, (noch) nicht erwünscht ist. Und es kann unerwünscht sein, weil die Volatilität der Renditen und Wechselkurse bei schlagartiger Umkehr der Erwartungen disruptiv sein kann.

Aber wie können Zentralbanken verhindern, dass der Markt errät, was sie vorhaben? Sie müssen hinreichend unklar reden. Darin war Powell’s Vor-Vor-Vorgänger Alan Greenspan ein wahrer Meister. Er sagte Dinge wie “Wenn Sie glauben, mich jetzt verstanden zu haben, haben Sie mich missverstanden”. Dumme Zuhörer, die das alles nicht verstanden haben, hielten ihn für skurril. Dabei war es nichts anderes als ein meisterhaftes Steuern der Markterwartungen.

An Greenspans Meisterschaft kommt heutzutage niemand heran. So bleibt den Fed-Offiziellen heute ohne Greenspans rhetorische Fähigkeiten manchmal nur, platt zu lügen. Und weil das so ist, ist jedermann, der einfach Zentralbanker beim Wort nimmt, vorsichtig gesagt unterkomplex.

All das ist natürlich kein Grund dafür, den Dollar schwächer zu handeln, wenn Powell falkenhaft redet. Kennen Sie diese Szene aus “Leben des Brian”? “Only the true messiah denies his divinity” bringt den armen Brian in die prekäre Lage, dass ihm keine Möglichkeit bleibt, zu argumentieren, dass er nicht der Messias ist. Der Fed-Chairman steckt in einer ähnlich verzwickten Lage, scheint mir, wenn jede seiner falkenhaften Äußerungen taubenhaft interpretiert wird.

Am besten wäre, er sagt gar nichts mehr. Bis nächste Woche klappt das. “Blackout-Periode” nennt man das. Doch nächste Woche gibt’s wieder ein FOMC-Meeting und eine Pressekonferenz. Aus der Nummer kommt er nicht raus, weil die Fed seit Greenspan längst selbst vergessen hat, dass unklare Kommunikation für eine Zentralbank ein hohes Gut ist und in der Ignoranz technokratischer Chairs zu einer formal maximal offenen Kommunikations-Strategie umgeschwenkt ist. Dass das (neben anderer Entscheidungen jener Chairs) ausgemachter Blödsinn war, dürfte Powell längst klar sein. Doch aus dieser Nummer kommt er nicht so leicht heraus.

So bleibt insbesondere EUR-USD derzeit ein Rennen zwischen Not und Elend: Mal kommen von der EUR-Seite Signale, die für baldige Zinssenkungen sprechen, mal spricht die Marktinterpretation der Fed für deutliche Zinssenkungen. Und jedesmal gibt’s ‘ne Trendwende in EUR-USD. Ich halte solch ein Spielchen selbst für risikoneutrale spekulative Marktteilnehmer für ziemlich unattraktiv. Und zumindest dürften diese Bewegungen kaum Informationen darüber enthalten, wo EUR-USD letztendlich landen wird.

