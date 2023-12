Abkühlungssignale am US-Jobmarkt - Zahl offener Stellen sinkt deutlich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der Arbeitsmarkt in den USA zeigt angesichts der straffen geldpolitischen Linie der Notenbank Abkühlungstendenzen.

Die Zahl der offenen Stellen, ein Maß für die Nachfrage nach Arbeitskräften, geht spürbar zurück: Diese auch für die Notenbank Federal Reserve wichtige Kennziffer sank per Ende Oktober auf 8,733 Millionen, wie das Arbeitsministerium am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage (Jolts) mitteilte. Dies ist das niedrigste Niveau seit Anfang 2021. Von Reuters befragte Experten hatten mit 9,300 Millionen gerechnet. Zugleich wurde nun der Vormonatswert auf 9,350 Millionen von ursprünglich gemeldeten 9,553 Millionen nach unten revidiert.

Am Freitag legt die Regierung den Arbeitsmarktbericht für November vor. Dabei rechnen Volkswirte mit einem Stellenzuwachs von 185.000, nach 150.000 im Oktober.

Die US-Notenbank hatte sich mit einer Serie von Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation gestemmt und damit auch versucht, den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Zuletzt pausierte sie zwei Mal in Folge. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte, dass die US-Währungshüter angesichts der Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation auch weiter die Füße stillhalten dürften. Der nächste Zinsentscheid steht am 13. Dezember an.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)