Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit neuem Rekord - US-Schwäche bremst nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seine anfängliche Lethargie abgeschüttelt und ist auf ein neues Rekordhoch bei 16 551,34 Punkten geklettert. Damit übertraf er seinen etwa vier Monate alten Rekord um gut 22 Punkte. Letztlich ging der deutsche Leitindex 0,78 Prozent höher bei 16 533,11 Punkten aus dem Handel. "Das Allzeithoch wirkte in den vergangenen Tagen wie ein Magnet und wurde heute schließlich übersprungen", kommentierte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Der Dax weigere sich nachzugeben und damit in eine Korrektur überzugehen.

Der Gegenwind von den Börsen in Asien ließ im Handelsverlauf nach, die Jahresendrally bleibt somit erst einmal intakt. Dass die Kursrally an den US-Börsen wiederum ins Stocken geriet, beeindruckte den Dax überhaupt nicht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,46 Prozent auf 26 491,45 Zähler.

"Die europäischen Aktienmärkte koppeln sich seit einigen Handelstagen etwas von den US-Finanzmärkten ab", schrieb Marktbeobachter Andreas Lipkow. Gerade vor dem Hintergrund der kleinen Schwächephase an der Wall Street sei die Stabilität des Dax auf hohem Niveau ein starkes Signal, konstatierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets. "Investierte Anleger glauben weiter an eine Fortsetzung der Rally und bleiben im Markt."/niw/jha/