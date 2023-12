DAX®- Atempause nach phänomenalem Lauf

Seit Ende Oktober und den damaligen Notierungen von rund 14.700 Punkten hat der DAX® einen bemerkenswerten Lauf auf das Börsenparkett gelegt. Der drittbeste November der Börsengeschichte lässt nun sogar das Allzeithoch von Ende Juli bei 16.529 Punkten wieder in Schlagdistanz rücken. Aufgrund der beschriebenen Bilderbuch-Performance käme ein kurzfristiges Innehalten wenig überraschend. Mit einer niedrigen Hoch-Tief-Spanne von lediglich 70 Punkten liefert der gestrige Wochenauftakt möglicherweise einen ersten Vorgeschmack. Eine Atempause wird z. B. durch den RSI begünstigt, der auf Tagesbasis mittlerweile bei einem Wert von 80 notiert. Aber auch unter saisonalen Gesichtspunkten kommt es Anfang Dezember oftmals zu einem Korrekturimpuls, ehe danach die klassische Weihnachtsrally einsetzt. Last but not least, ist die Börsenstimmung inzwischen kurzfristig etwas (zu) euphorisch. Die Hochpunkte bei rund 16.000 Punkten dienen als erste Unterstützung. Ein temporäres Luftholen ändert allerdings nichts an den grundsätzlich konstruktiven DAX®-Chartaussichten. Ein Ausbruch über die Barrieren bei 16.300/16.500 Punkten, verbunden mit einem Vorstoß in „uncharted territory“, würden für ein echtes Ausrufezeichen sorgen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.