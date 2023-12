No-Spread-Aktion: Bonus Cap auf DAX-Aktien!

Die festliche Zeit des Jahres ist angebrochen und die Magie von Weihnachten liegt in der Luft. Mit jedem Tag rücken die Feiertage ein kleines Stück näher. Bis zu den Feiertagen können Anleger mit jedem neuen Tag ein Türchen im No-Spread-Adventskalender der DZ BANK öffnen. In der No-Spread-Aktion können vom 05. Dezember bis zum 11. Dezember Bonus Caps auf DAX-Aktien aus der Assetklasse Aktien zu den Haupthandelszeiten des jeweiligen Basiswerts ohne Spread gehandelt werden.* Diese Produkte eignen sich besonders gut, wenn Anleger eine neutrale bis leicht positive Markteinschätzung vertreten. Infolgedessen könnten Bonus Caps nach der dynamischen Kursrally des Jahres 2023 für eine potenzielle Konsolidierung interessant werden. So konnte der DAX nach aktuellem Stand im Jahr 2023 um rund 17 % zulegen. Die DAX-Basiswerte SAP, Adidas und Rheinmetall kommen im laufenden Jahr sogar auf Kursanstiege in Höhe von rund 50 %! Sollten die Gewinner des laufenden Jahres sich auch künftig auf dem hohen Niveau halten bzw. leichte Kursanstiege verzeichnen, dann könnten Anleger ein solches Szenario mit einem Bonus Cap auf SAP abbilden.

Deutscher Softwaregigant im Profil

SAP bietet eine breite Palette von Softwarelösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, ihre Ressourcen effizient zu verwalten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Das Kernproduktportfolio von SAP umfasst Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM), Human Capital Management (HCM) und viele weitere Anwendungen. Ein herausragendes Merkmal von SAP ist das SAP S/4HANA, eine moderne, in-memory Datenbankplattform, die es Unternehmen ermöglicht, Echtzeitanalysen durchzuführen und ihre Geschäftsprozesse zu beschleunigen. Diese Plattform bildet das Fundament für die digitale Transformation, indem sie Cloud- und On-Premise-Anwendungen miteinander verbindet und Unternehmen die Flexibilität bietet, sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen. SAP hat eine beeindruckende globale Präsenz mit Niederlassungen in über 180 Ländern und Kunden, die von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis zu multinationalen Konzernen reichen. Die Vielfalt der Branchen, die von SAP bedient werden, erstreckt sich von Fertigung und Handel bis zu Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und mehr. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Technologieführerschaft treibt SAP auch fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und das Internet der Dinge voran, um die nächste Generation von Unternehmenslösungen zu gestalten. SAP ist nicht nur ein Softwareanbieter, sondern auch ein Wegbereiter für die Gestaltung der digitalen Zukunft von Unternehmen weltweit.

Cloudwachstum schreitet voran

Im laufenden Jahr 2023 hatte SAP die Investoren durch das voranschreitende Wachstum im Cloudbereich überzeugt. Zuletzt wurde dies mit den am 18. Oktober vorgelegten Zahlen für das 3. Quartal unter Beweis gestellt. Trotz des herausfordernden Marktumfelds lag man bei den Umsatzerlösen aus dem fortgeführten Geschäft mit 7,74 Mrd. Euro (Vorjahr: 7,84 Mrd. Euro) über Konsens (7,70 Mrd. Euro) während man bei den Cloudumsatzerlösen mit einem wechselkursbereinigten Plus von 23 % auf 3,472 Mrd. Euro aufwarten konnte. Deutliche Zuwächse hatte man einmal mehr bei der ERP-Cloud-Suite SAP S/4 HANA vorzuweisen, wobei man dank prominenten Neukunden wie BMW oder Schneider Electric hier mit einem wechselkursbereinigten Umsatzplus von 77 % auf 924 Mio. Euro aufwarten konnte. Dank „Rise with SAP“, mit der Unternehmenskunden das S/4HANA-ERP-Angebot von SAP inklusive umfangreicher Migrations- und Implementierungsservices sowie Partnerangebote als cloudbasierten Service nutzen können, konnte SAP auch im 3. Quaratl erneut zahlreiche neue Cloudkunden, darunter LG Electronics, PUMA und Siemens Health, gewinnen. Auch beim bereinigten operativen Gewinn überraschte man mit einem Anstieg von 10 % auf 2,28 Mrd. Euro positiv, wobei der Konsens hier bei 2,19 Mrd. Euro gelegen hatte. Im Anschluss bestätigte SAP die Jahresprognose und rechnet mit einem wechselkursbereinigten Anstieg beim bereinigten operativen Gewinn in der Spanne von 8 bis 12 %, während man bei den Cloud- und Softwareerlösen von einem wechselkursbereinigten Anstieg um 6 bis 8 % ausgeht.

Künstliche Intelligenz und zunehmende Digitalisierung

Da SAP mit der Umsetzung seiner Cloudumstellung gut vorankommt und man auch im Zukunftsmarkt für KI-Applikationen ganz vorn mitmischt, hat das Unternehmen gute Chancen, seine Gewinnentwicklung künftig deutlich dynamischer zu gestalten. Positiv dürfte hierbei auch der Cloud-Backlog wirken, wo ein deutliches Plus von 25 % auf 12,27 Mrd. Euro verzeichnet wurde. Auch bei der Umsetzung seiner KI-Offensive macht SAP weiter Fortschritte, wobei man im Zuge der KI-Kooperation mit der Google-Mutter Alphabet neue Branchenlösungen auf Basis von generativer KI für die Automobilindustrie bereitstellen will. Mit „Joule“ hatte SAP Ende September außerdem einen neuen KI-Assistenten eingeführt, der in das komplette SAP-Cloudportfolio integriert werden soll. Dank dem neuen KI-Chatbot „Joule“ lassen sich proaktive und kontextbezogene Erkenntnisse aus den SAP-Suites sowie aus Quellen von Drittanbietern extrahieren, was den Nutzern der SAP-Cloudsuites erheblichen Mehrwert bietet. Das im Mai angekündigte Aktienrückkaufprogramm über 5 Mrd. Euro sollte SAP ebenfalls stützen.

Intakter Aufwärtstrend mit einer potenziellen Konsolidierung

Charttechnisch konnte SAP seit Jahresbeginn um rund 50 % zulegen. Die Aktie notiert am 52-Wochenhoch und in unmittelbarer Nähe zum Allzeithoch. Sollten sich nach der dynamischen Aufwärtsbewegung der jüngeren Vergangenheit allerdings temporäre Ermüdungserscheinungen zeigen, könnte eine Konsolidierung auf dem hohen Niveau vollzogen werden. Für ein solches Szenario wären wiederum Bonus-Zertifikate mit Cap interessant.

Produktidee: Bonus-Zertifikat mit Cap auf SAP AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Bonus-Zertifikate mit Cap. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert SAP AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Bonus-Zertifikat mit Cap mit der WKN: DJ62JM, das am 27.09.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin). Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Bonusbetrag bei 180,00 EUR begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (28.11.2023 bis 20.09.2024) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 120,00 EUR. In diesem Fall erhält der Anleger den Bonusbetrag von 180,00 EUR. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. In diesem Fall erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 180,00 EUR begrenzt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Bonus-Zertifikat mit Cap richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 27.09.2024 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert SAP AG im Betrachtungszeitraum vom 28.11.2023 bis 20.09.2024 über 120,00 Euro liegen wird.

Stand: 05.12.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion

