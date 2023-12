Original-Research: EQS Group AG (von GBC AG): Halten

^ Original-Research: EQS Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Halten Kursziel: 40,00 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Übernahmeangebot für EQS Group AG sehr nahe am Kursziel Die EQS Group AG erhielt kürzlich von dem Private Equity Software-Investor Thoma Bravo ein Übernahmeangebot von 40,00 EUR je Aktie, was wenig überraschend ist, da dies sehr nahe an unserem Kursziel von 41,26 EUR je Aktie liegt. Im Vergleich zu anderen Markteinschätzungen befindet sich unsere Bewertung am nächsten zum angebotenen Übernahmekurs. Thoma Bravo hat sich bereits durch unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen mit Hauptaktionären rund 60% der ausstehenden EQS-Aktien gesichert, darunter auch die Aktien des Vorstandsvorsitzenden Achim Weick. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 39,90 EUR (Xetra 01.12.2023 13:17). Damit hat der Markt die Übernahme bereits größtenteils eingepreist. Wir passen unser Kursziel auf 40,00 EUR an und vergeben das Rating 'Halten'. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28483.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

