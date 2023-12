OTS: DATABAU Holding SE / Lehmensiek Gruppe wird Teil der DATABAU Holding SE

Lehmensiek Gruppe wird Teil der DATABAU Holding SE Stuttgart (ots) - Die DATABAU Holding SE freut sich über weiteren Zuwachs in der Unternehmensgruppe: Mit Wirkung zum 1. November 2023 hat die DATABAU Lübeck GmbH sämtliche Vermögenswerte und Mitarbeiter der Lübecker Traditionsunternehmen Lehmensiek Tele-Technik GmbH und Lehmensiek Tiefbau GmbH übernommen. Lehmensiek wurde 1925 gegründet und gilt als Traditionsunternehmen im Kabelleitungs- und Glasfaserausbau in Norddeutschland. "Ich freue mich, dass die Zukunft der Lehmensiek Unternehmen langfristig gesichert ist", so Beate Friedmann, die als Geschäftsführerin weiterhin die Geschicke des Unternehmens lenken wird. "Nach einer anstrengenden Zeit in der Insolvenz in Eigenverwaltung können wir nun im Rahmen einer sanierenden Übernahme Teil der DATABAU Gruppe werden. Unter dem neuen Namen DATABAU Lübeck GmbH werden wir unseren Kunden in bekannter Zuverlässigkeit und Qualität zur Verfügung stehen. Als Teil der DATABAU Gruppe profitieren wir von der Schlagkraft des Unternehmensverbundes, ohne unsere Eigenständigkeit zu verlieren - eine sehr komfortable Situation für unsere Mitarbeiter und das Unternehmen", so Beate Friedmann weiter. "Wir begrüßen die neuen Kollegen herzlich in unserer Unternehmensgruppe. Mit den Unternehmen der früheren Lehmensiek Gruppe können wir unseren Fußabdruck auf den Norddeutschen Raum ausweiten", so Claudia Erning, Vorstandsvorsitzende der DATABAU Holding SE. "Mit diesem Schritt decken wir nun auch Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern ab. Lehmensiek steht für Qualität, Zuverlässigkeit und langjährige Erfahrung und passt damit perfekt zu DATABAU. In der Gruppe beschäftigen wir nun rund 1.300 Mitarbeiter, die das Netz der Zukunft planen, bauen und instandhalten", so Claudia Erning weiter. Über DATABAU: Die DATABAU Holding SE ist eine Full-Service Dienstleister im Telekommunikationsinfrastrukturbereich. Von der Planung über den Bau und die Instandhaltung von Kommunikationsleitungen bis hin zur Hausinstallation beim Endkunden deckt DATABAU das gesamte Spektrum der Glasfaser- und Kupferinfrastruktur ab. Seit 2020 ist das Buy-and-build Vehikel im Portfolio der HHS Beteiligungsgesellschaft GmbH. DATABAU beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter an 9 Standorten und plant einen Umsatz von rund 150 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2023/24 zu erwirtschaften. Über die HHS Beteiligungsgesellschaft mbH: Als Single Family Office der Familie Schaber betreut die HHS Beteiligungsgesellschaft mbH ein stetig wachsendes Net Asset Value von derzeit mehr als 800 Mio. Euro. HHS versteht sich als Investor, der mit mittelständischen Unternehmen dynamische Erfolgsgeschichten schreibt. Mit viel unternehmerischer Erfahrung, visionärem Weitblick und gesunder Bodenhaftung. Vor allem aber auf Augenhöhe von Unternehmer zu Unternehmer. Neben Max H.-H. Schaber sind seine Kinder Gesellschafter. Pressekontakt: DATABAU Holding SE, Hillerstraße 9, 70184 Stuttgart Armin Rappen, Vorstand Telefon: +49 151 70343319 armin.rappen@databau.com DATABAU Lübeck GmbH, Hinter den Kirschkaten 26, 23560 Lübeck Beate Friedmann, Geschäftsführerin Telefon: +49 451 80000-70 Beate.friedmann@databeu.com www.databau.com HHS Grundstücks- und Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hillerstraße 9, 70184 Stuttgart Ulrike Danke Telefon +49 711 207034-29 ulrike.danke@hhs-progress.com www.hhs-progress.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172839/5665152 OTS: DATABAU Holding SE