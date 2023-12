TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Dezember 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 6. Dezember 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk) 09:30 DEU: «Handelsblatt»-Konferenz: «BankenTech 2023», Frankfurt/M. 12:30 USA: Exxon Mobil, 2023 Corporate Plan Update CHE: Airline-Verband IATA mit neuen Zahlen zum Flugverkehr, Genf USA: McDonald's, Investor Update 2023 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/23 08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), Q3/23 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/23 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 11/23 14:30 USA: Handelsbilanz 10/23 14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/23 (final) 16:00 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pressefrühstück des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe 10:00 DEU: Jahres-Pk Deutsche Umwelthilfe zu Bilanz für 2023 und stellt Aktivitäten für Umwelt und Klima 2023 vor 10:00 DEU: Fortsetzung im Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre, Braunschweig 10:30 DEU: Entscheidung des Landgerichts im sogenannten Impfschadenfall nach Biontech-Impfung, Rottweil 14:00 EUR: Eröffnung EU Agri-Food Days mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Brüssel DEU: Hydrogen Dialogue 2023 ? Summit & Expo, Nürnberg + 14.45 Rundgang durch die Messe mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger + 16.05 Impulsvortrag und Interview im Handelsblatt Wasserstoffgipfel mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ARE: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) in Dubai, Dubai DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun DEU: 100. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK), Berlin DEU: Innenministerkonferenz (IMK), Berlin EUR: Europaministerkonferenz (EMK), Brüssel + 18.00 Stellungnahmen für die Medien USA: Industriekonferenz der USA mit Ukraine zu Waffenproduktion, Washington HINWEIS FIN: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi