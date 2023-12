Advance-/Decline-Linie NYSE - A-/D-Linie: Licht und Schatten

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Traditionell gehört die Analyse der Marktbreite im Rahmen unseres Jahresausblicks zu unseren absoluten Pflichtaufgaben. Dass Anleger schnell und unkompliziert mit Hilfe unserer Analysemethode in die Lage versetzt werden, eine große Anzahl von Aktien zu überprüfen, zählt zweifelsohne zu den wichtigsten Stärken der Technischen Analyse. Anhand der dadurch gewonnenen Eindrücke können Investoren entscheiden, ob eine grundsätzlich gute Marktphase vorliegt, in der die Flut alle Boote hebt, oder ob der Wind eher von vorne kommt. Beginnen möchten wir unsere Einschätzung der grundsätzlichen Marktverfassung mit dem Blick auf den ältesten Marktbreiteindikator überhaupt: Die Advance-/Decline-Linie. Dieser Marktbreitemaßstab ergibt sich aus dem Saldo von gestiegenen und gefallenen Aktien für alle an der NYSE notierten Papiere und bewegt sich in den letzten Jahren per Saldo seitwärts (siehe Chart). Eine stabile Aufschwungphase wie z. B. von 2016 bis 2021 suchen Anlegerinnen und Anleger aktuell vergebens. Dennoch kam es zuletzt zu einer deutlichen Verbesserung der Marktbreite, sodass eine charttechnische Flaggenkonsolidierung entsteht. Dank dieser Entwicklung sowie der übergeordneten Stabilisierung scheint der Schwächeanfall von 2022 inzwischen verarbeitet zu sein.

Advance-/Decline-Linie NYSE (Daily)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

