Dax-Rekordjagd hält an - US-Jobdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften weiter in Rekordlaune bleiben.

Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Der deutsche Leitindex war am Dienstag bis auf ein Allzeithoch von 16.551,34 Punkten geklettert und hatte mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 16.533,11 Zählern geschlossen.

Im Leitindex wird es laut Index-Entscheidung der Deutschen Börse im Dezember kein Stühlerücken geben. Dafür schafften es mit Aroundtown, Siltronic und Krones drei Werte in den Nebenwerteindex MDax.

Zur Wochenmitte blicken die Anleger zudem auf neue US-Konjunkturdaten. Unter anderem geben die Zahlen des privaten Anbieters ADP einen Vorgeschmack auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.533,11

Dax-Future

16.601,00

EuroStoxx50

4.452,77

EuroStoxx50-Future

4.473,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

36.124,56 -0,2 Prozent

Nasdaq

14.229,91 +0,3 Prozent

S&P 500

4.567,18 -0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

33.445,90 +2,0 Prozent

Shanghai

2.972,91 +0,0 Prozent

Hang Seng

16.502,23 +1,1 Prozent

