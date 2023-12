Dow Jones Industrial Average® - Bilderbuchjahrgang mit Schönheitsfehler

Diese historisch schwache Trefferquote sowie die besondere „Spreizung“ im Aktienbereich stellten Investorinnen und Investoren im Tagesgeschäft vor zusätzliche Herausforderungen. „Die Aktienmarktentwicklung“ gab es also im vergangenen Jahr nicht. Vielmehr war 2023 von einem hohen Grad an Selektivität gekennzeichnet, was im Jahresverlauf den Begriff der „Glorreichen Sieben“ prägte – ein Synomym für wenige, große Technologietitel als Kurstreiber der Rally. Dazu passt, dass lediglich 30 % der Einzeltitel aus dem Nasdaq-100® die o. g. Indexperformance (Stand: 28. November) schlagen konnten. Eine fehlende Marktbreite treibt dem Technischen Analysten regelmäßig Sorgenfalten auf die Stirn. Diesen Aspekt werden wir in diesem Jahr besonders genau unter die Lupe nehmen – später mehr dazu. Angesichts der eingangs angerissenen Problemstellungen bleibt die Diskrepanz zwischen der fundamentalen Ausgangslage auf der einen und den puren Charts auf der anderen Seite so groß wie selten zuvor. Diese besondere Ausgangslage stellt einen sinnvollen Einstieg in unseren zwanzig-vierundzwanziger Jahresausblick dar, denn in der Konsequenz dürfte der Informationsbedarf stärker ausgeprägt sein denn je!

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

