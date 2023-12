dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax auf Rekordjagd

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORDE - Der Dax dürfte auf sein frisches Rekordhoch vom Vortag am Mittwoch noch etwas aufsatteln. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt rund 0,4 Prozent höher auf 16 594 Punkte. Damit würde das Jahresplus auf 19 Prozent anwachsen. Alleine in der laufenden Jahresendrally vom Oktober-Tief hätte er dann fast 13,5 Prozent gewonnen.

USA: - GEMISCHT - Am US-Aktienmarkt war am Dienstag abwarten angesagt vor dem wichtigen Arbeitsmarktbericht für November, der am Freitag auf der Agenda steht. Die Ende Oktober begonnene Rally ist ins Stocken geraten: Während der Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent auf 36 124,56 Punkte nachgab, reichte es für den technologielastigen Nasdaq 100 für ein leichtes Plus von 0,24 Prozent auf 15 877,71 Punkte. Im positiven internationalen Kontext deuten die Futures am Mittwoch an den US-Börsen auf moderate Kursgewinne hin.

ASIEN: - GEWINNE - Nach ihrem schwachen Dezember-Auftakt haben sich die Asien-Börsen am Mittwoch erholt. China verstärkte seine Unterstützung für den Yuan und verbesserte so die Marktstimmung, nachdem sich am Vortag die Ratingagentur Moodys negativ zu Chinas Kreditwürdigkeit geäußert hatte. Vor allem der japanische Leitindex Nikkei 225 zog um zwei Prozent an. In Hongkong gewann der Hang-Seng-Index 1,1 Prozent. Der CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen legte im späten Handel 0,3 Prozent zu.

DAX 16533,11 +0,78% XDAX 16531,98 +0,59% EuroSTOXX 50 4452,77 +0,86% Stoxx50 4034,49 +0,37% DJIA 36124,56 -0,22% S&P 500 4567,18 -0,06% NASDAQ 100 15877,71 +0,24%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Bund-Future 134,32 -0,11%

Euro/USD 1,0799 +0,03% USD/Yen 147,18 -0,01% Euro/Yen 158,94 +0,02%

Brent 77,21 +0,01 USD WTI 72,25 -0,07 USD

