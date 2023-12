GNW-Adhoc: 11:11 Systems erweitert das preisgekrönte DRaaS-Angebot

^Eine vollständig verwaltete, maßgeschneiderte Azure-Lösung, die die DR-Resilienz

für lokale, Cloud- und/oder Multi-Cloud-Umgebungen erweitert FAIRFIELD, NJ, USA - 6. Dezember 2023 - 11:11 Systems (https://1111systems.com/) (?11:11"), ein Anbieter von verwalteten Infrastrukturlösungen, hat 11:11 DRaaS for Azure (https://1111systems.com/services/draas-for-azure/) auf den Markt gebracht, ein neues DRaaS-Angebot (Disaster Recovery as a Service), das speziell für die Microsoft Azure Cloud entwickelt wurde. Die neue, weltweit verfügbare Wiederherstellungslösung bietet Unternehmen eine maßgeschneiderte und vollständig verwaltete Disaster Recovery (DR) für ihre On-Premises-, Azure- Cloud- und/oder Multi-Cloud-Umgebungen. Die neue Lösung kombiniert die preisgekrönte DRaaS-Technologie und das Managed- Recovery-Know-how von 11:11 mit der Skalierbarkeit und Flexibilität von Microsoft Azure und bietet so Business Continuity auf Enterprise-Niveau, damit Kunden ihre Wiederherstellungsziele erreichen können. Darüber hinaus reduziert 11:11 DRaaS for Azure die Komplexität und setzt Zeit und Ressourcen für Kunden frei, um transformative Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit einem Pay-as-you-go-Modell, das die bewährte Zerto-Technologie nutzt, bietet 11:11 DRaaS for Azure Failover- und Wiederherstellungsfunktionen auf Anwendungsebene und Automatisierung in verschiedenen Anwendungsfällen, z. B. von On-Premises zu Azure Cloud, von Azure Cloud zu On-Premises und zwischen zwei Azure Cloud-Umgebungen. ?Diese neue Lösung ist mehr als nur ein Produkt; sie ist ein Bekenntnis zur Ausfallsicherheit und zum Erfolg unserer Kunden", sagt Kaushik Ray, Chief Experience Officer bei 11:11 Systems. ?Diese Produktversion erweitert und vertieft unsere DR-Fähigkeiten und bietet umfassende selbstverwaltete und vollständig verwaltete Wiederherstellungsdienste, unabhängig von Plattform und Wiederherstellungsort, was unsere Position als vertrauenswürdiger Risiko- und Resilienz-Partner auf dem globalen Markt stärkt." Die umfassende und vollständig verwaltete Lösung beinhaltet Implementierung, Wartung, geplante Tests, 24x7-Support und ein branchenführendes Service Level Agreement (SLA) für die Wiederherstellungszeitziele (RTO) des Unternehmens, die eine garantierte Wiederherstellung innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens ermöglichen, wie in den Kundenrezensionen von Gartner Peer Insights hervorgehoben wird. ?Die Zusammenarbeit mit 11:11 Systems war eine großartige Erfahrung; es ist ein professionelles Unternehmen, mit dem man mühelos zusammenarbeiten kann. Seine Experten verfügen über große Erfahrung im DR-Bereich und mit Hilfe ihrer Automatisierungstools verlief der gesamte Bereitstellungsprozess problemlos und bot hervorragende RPO/RTO", heißt es in einem Gartner Peer Review für 11:11 DRaaS (https://www.gartner.com/reviews/market/disaster-recovery-as-a- service/vendor/11-11-systems/product/11-11-disaster-recovery-as-a- service/review/view/4883614). Um mehr über 11:11 DRaaS for Azure zu erfahren, klicken Sie hier (https://1111systems.com/services/draas-for-azure/). ÜBER 11:11 SYSTEMS 11:11 Systems ist ein Anbieter von verwalteten Infrastrukturlösungen, der die Herausforderungen der nächsten Generation von verwalteten Cloud-, Konnektivitäts- und Sicherheitsanforderungen ganzheitlich angeht. Das 11:11- Modell befähigt Kunden und Partner dazu, Vernetzung neu zu definieren. Dazu zählen integrierte Services, die für mehr Leistung, Optimierung und Einsparungen sorgen. Erfahren Sie mehr unter 1111Systems.com (https://1111systems.com/). Kontakt: Destiny Gillbee PR Director 11-11Systems@c8consulting.co.uk (mailto:11-11Systems@c8consulting.co.uk) +44 74 2506 30 24 °