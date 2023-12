Pressestimme: 'Handelsblatt' zum deutschen Pisa-Desaster

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum deutschen Pisa-Desaster:

"Wir stecken das Geld eher ins Gymnasium als in die Grundschule und wissen seit Jahrzehnten, dass das falsch ist. Wir wissen dank Pisa auch, dass in Deutschland der Zusammenhang zwischen Schulerfolg und Elternhaus so eng ist wie fast nirgendwo sonst. Unser Schulsystem schafft es nicht, Kinder so zu fördern, wie es nötig und möglich wäre. Darauf weisen Experten schon lange hin. Unser System hat bereits 20 Prozent Schulversager "produziert", die nicht richtig lesen, schreiben und rechnen können, als der Migrantenanteil noch bei einem Zehntel lag. Und exakt diese Unfähigkeit wirkt sich mit den vielen Zuwanderern noch mehr aus. Denn diese brauchen allein wegen der Sprachprobleme besondere Unterstützung. Andere Länder zeigen, dass sie schnell aufholen, wenn sie diese Hilfe bekommen."/ra/DP/ngu