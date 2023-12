TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Dezember 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 7. Dezember 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 DEU: BASF, Investor Update 14:30 FRA: Sanofi, Research and Development Day 17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung DEU: Vor Ende des Übernahmeangebots der Großreederei MSC für den Hamburger Hafenlogistiker HHLA. Nach dem Übernahmeangebot läuft eine weitere Annahmefrist bis zum 7.12. um Mitternacht. DEU: Siemens Healthineers, Meet the Management 2023 USA: Broadcom, Inc., Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR über Nacht CHN: Handelsbilanz 11/23 08:00 DEU: Industrieproduktion 10/23 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 09/23 09:00 CHE: Währungsreserven 11/23 11:00 EUR: BIP Q3/23 (final) 11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/23 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/23 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Sondersitzung des Bundesrates zum Nachtragshaushalt 2023 09:30 DEU: EuGH-Urteil zur Erstellung von Score-Werten und der Datenspeicherung der Schufa 09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und einen ehemaligen Maple-Banker, Frankfurt/M. 10:00 DEU: KfW, Pressegespräch Kapitalmarkt-Aktivitäten der KfW 2023 / Ausblick auf 2024, Frankfurt 10:00 DEU: Pk Deutscher Bauernverband zur wirtschaftlichen Jahresbilanz mit Präsident Joachim Rukwied. Vorgestellt werden unter anderem Daten zur Ertragslage der Landwirte im Wirtschaftsjahr 2022/23, das bis Ende Juni lief. 10:40 DEU: Jahresveranstaltung des Strategiedialogs Automobilwirtschaft Baden-Württemberg 11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IWK): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2023», Frankfurt/M. 13:00 DEU: Dritte und möglicherweise entscheidende Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder, Potsdam CHN/EUR: Vertreter aus Brüssel und Peking treffen sich zu EU-China-Gipfel 13.00 Uhr Pressekonferenz von der Leyen und Michel 15:00 BRA: Mercosur-Gipfel in Rio de Janeiro GRC/TUR: Treffen von Mitsotakis mit Erdogan sowie Regierungsvertretern beider Länder in Thessaloniki, Thessaloniki EUR: Informelles Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel EUR: Europäischer Gesundheitsgipfel, Brüssel USA: Fortsetzung einer Industriekonferenz der USA mit Ukraine zu Waffenproduktion, Washington RUS: Irans Präsident Raisi kommt zu Treffen mit Putin nach Moskau

