Chinas Exporte erstmals seit sechs Monaten gestiegen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking, 07. Dez (Reuters) - Chinas Exporte sind erstmals seit einem halben Jahr gestiegen.

Sie legten im November um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, wie die Zollbehörde am Donnerstag mitteilte. Im Oktober waren sie noch um 6,4 Prozent gefallen. Die Importe fielen um 0,6 Prozent nach einem Anstieg um 3,0 Prozent im Vormonat. Marktexperten hatten für November im Schnitt mit einem Rückgang von 1,1 Prozent bei den Exporten und einem Zuwachs von 3,3 Prozent bei den Importen gerechnet. Analystin Zichun Huang von Capital Economics merkte an, die Exportmenge sei zwar dank niedrigerer Preise gefallen. Aber: "Wir bezweifeln, dass diese Robustheit anhalten wird, da die Exporteure nicht mehr lange in der Lage sein werden, die Preise weiter zu senken."

(Bericht von Joe Cash, bearbeitet von Christian Rüttger, redigiert von Myria Mildenberger.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)