Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Mittwoch hatte er 0,8 Prozent fester bei 16.656,44 Punkten geschlossen. Zuvor war er zeitweise auf ein neues Rekordhoch von 16.727,07 Zählern geklettert. Neue Daten zum US-Arbeitsmarkt verstärkten die Hoffnung der Anleger auf baldige Zinssenkungen der großen Notenbanken. An der Wall Street bremsten starke Kursverluste bei den Energiekonzernen aufgrund fallender Ölpreise die wichtigsten Indizes aus.

In Deutschland stehen am Donnerstag die Daten zur Produktion im Oktober an. Von Reuters befragte Volkswirte erwarten ein Plus von 0,2 Prozent zum Vormonat.

Bei den Unternehmen rückt Uniper ins Rampenlicht. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verkündet im Tagesverlauf seine Entscheidung zu einem umstrittenen Steinkohlekraftwerk des kriselnden Energieriesen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.656,44

Dax-Future

16.624,00

EuroStoxx50

4.483,26

EuroStoxx50-Future

4.470,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

36.054,43 -0,2 Prozent

Nasdaq

14.146,71 -0,6 Prozent

S&P 500

4.549,34 -0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

32.848,35 -1,8 Prozent

Shanghai

2.963,57 -0,2 Prozent

Hang Seng

16.266,18 -1,2 Prozent

