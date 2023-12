Dow Jones Industrial Average® - Q3-Anomalie und Wahltermin als Highlight

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Aber auch unterjährig ergeben sich interessante Gemeinsamkeiten zwischen Dekaden- und US-Präsidentschaftszyklus. So ist beispielsweise die Gefahr, am Aktienmarkt etwas zu verpassen, im 1. Quartal unter zyklischen Gesichtspunkten vermutlich gering. Auf der positiven Seite sticht dagegen die Periode Oktober/November hervor, denn beide Zyklen signalisieren hier eine sehr starke saisonale Phase. Das typische Ablaufmuster des „4er-Jahres“ scheint die klassische Wahlrally noch zusätzlich zu unterstützen. Deshalb können Anlegerinnen und Anleger gerade im unmittelbaren Umfeld des US-Wahltermins mit einem ausgeprägten saisonalen Rückenwind rechnen. An dieser Stelle möchten wir wieder etwas „rauszoomen“, um auf eine weitere wichtige Besonderheit hinzuweisen. Das 3. Quartal steht normalerweise nicht im Ruf, besonders ertragreich zu sein. Im Gegenteil: Oftmals gestalten sich die Aktienmärkte in den heißen Sommermonaten eher herausfordernd. Im US-Wahljahr erweist sich das 3. Quartal mit einem durchschnittlichen Plus von fast 5 % sogar als das Beste (siehe Chart). Darüber hinaus ist es die einzige 3-Monats-Periode, welche im US-Wahljahr den Durchschnittsertrag der verschiedenen Quartale schlägt.

Dow Jones Industrial Average® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.