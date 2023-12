Dow Jones Industrial Average® - Saisonale Schnittmenge

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Perioden, in denen die beiden bekanntesten Zyklen Hand in Hand gehen, wissen wir besonders zu schätzen. Deshalb suchen wir regelmäßig nach der „saisonalen Schnittmenge“ zwischen Dekaden- und US-Präsidentschaftszyklus. Im kommenden Jahr ist diese zyklische Deckungsgleichheit in einem besonderen Maße gegeben. So legt der durchschnittliche Verlauf der US-Standardwerte in US-Wahljahren ebenfalls ein holpriges erstes Halbjahr nahe. Interessanterweise deutet auch hier der historische Vergleich auf die Ausprägung eines zyklischen Tiefpunktes im Mai hin. Darauf folgt im weiteren Jahresverlauf dann allerdings die klassische Wahlrally (siehe Chart). Die saisonale Stärke – vor allem in der 2. Jahreshälfte – wird lediglich durch eine klassische Septemberdelle unterbrochen und sorgt insgesamt für ein typischerweise konstruktives Wahljahr. Aufgrund beider Zyklen könnte ein schwächeres 1. Halbjahr, gefolgt von einer besseren 2. Jahreshälfte, zum entscheidenden saisonalen Merkmal des Jahres 2024 werden. Auch im Bereich der Trefferquote ergibt sich eine spannende Übereinstimmung: In 22 von insgesamt 31 Wahljahren fuhr der Dow Jones® Kursgewinne ein, d. h. auch im US-Wahljahr liegen die Erfolgsaussichten bei deutlich über 70 %.

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

