Dow Jones Industrial Average® - Sentiment: kurzfristig zu viel Euphorie

Mit Blick auf die Börsenstimmung müssen wir dann doch noch etwas Wasser in den Wein gießen. Regelmäßig werten wir im „HSBC Daily Trading“ im Jahresverlauf die Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) aus. Der Anteil der Bullen unter den amerikanischen Privatanlegern ist jüngst auf 48,8 % angestiegen. Nur im Sommer fiel die Umfrage kurzfristig noch optimistischer aus. Im Umkehrschluss ging der Anteil der Skeptiker auf 19,6 % zurück. Hier entspricht der aktuelle Prozentsatz tatsächlich dem bisherigen Jahrestief. In der Summe ist die Börsenstimmung kurzfristig recht euphorisch. Eine Verschnaufpause zur Konsolidierung des heißgelaufenen Sentiments würde deshalb guttun. Der Analyse der Marktbreite bzw. der grundsätzlichen Marktverfassung haben wir per Saldo sehr breiten Raum eingeräumt. Das tun wir ganz bewusst und tragen damit Jesse Livermoore Rechnung. Einer der größten Trader aller Zeiten wusste schon vor mehr als 100 Jahren: „Denken Sie stets in der Kategorie des Gesamtmarktes bzw. des allgemeinen Trends.“ Als Fazit halten wir trotz des kurzfristigen Sentiments eine deutliche Verbesserung fest. Besonders das Thema „Marktbreiteimpuls“ hat zu Beginn des Jahres 2024 unsere volle Aufmerksamkeit.

Dow Jones Industrial Average® (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

