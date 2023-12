EQS-News: reconcept: Erfolgreiche Projektentwicklung in Finnland – Windpark-Portfolio wächst 2023 um 15 Prozent auf 3.000 Megawatt

EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

reconcept: Erfolgreiche Projektentwicklung in Finnland – Windpark-Portfolio wächst 2023 um 15 Prozent auf 3.000 Megawatt



07.12.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



reconcept: Erfolgreiche Projektentwicklung in Finnland – Windpark-Portfolio wächst 2023 um 15 Prozent auf 3.000 Megawatt Transaktion eines 1.200-Megawatt-Windkraftportfolios abgeschlossen

Neues Windpark-Projekt mit 800 Megawatt in Vorbereitung

Sondierung innovativer Lösungen wie die Projektentwicklung von Hybrid-Parks

Hamburg, 7. Dezember 2023. Die reconcept GmbH zieht eine erfreuliche Jahresbilanz für ihr Projektentwicklungsgeschäft in Finnland. So wurde erfolgreich die Transaktion eines Onshore-Windkraftportfolios mit sechs Projekten in der finnischen Region Nordösterbotten und in Lappland im Juni dieses Jahres abgeschlossen. Die Gesamtleistung des verkauften Portfolios lag bei 1.200 Megawatt (MW). Parallel zu diesem Meilenstein lag der Fokus auf dem zielgerichteten Ausbau der bestehenden Projektpipeline – und das mit Erfolg. Tuulialfa Oy, finnischer Windparkexperte der reconcept Gruppe, hat sich mit seinem Portfolio erfolgreich in die Riege der zehn führenden Projektentwickler im finnischen Windenergiesektor eingereiht. Der Geschäftsansatz: Windenergieprojekte bis zum Ready-to-Build-Status zu entwickeln und diese anschließend an institutionelle Investoren zu veräußern. Das Projektportfolio wächst dabei stetig. So wurde kürzlich im November ein weiterer Pachtvertrag für eine Fläche im Nord-Osten des Landes unterzeichnet, der die Realisierung eines Windkraftprojekts mit voraussichtlich 800 MW ermöglicht. Das Tuulialfa Oy-Gesamtportfolio an Windparkprojekten beläuft sich derzeit auf eine Leistung von etwa 3.000 MW, was einem Zuwachs von über 15 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022 entspricht. „Die vielversprechenden Marktchancen vor dem Hintergrund des Ziels Finnlands, bis 2030 ausschließlich auf Erneuerbare Energien zu setzen, bestärken uns in unserer Strategie, neben der operativen Projektentwicklung auch in innovative grüne Energie-Technologien und Lösungen zu investieren. Derzeit prüfen wir die Eignung unserer Windparkflächen für die Entwicklung von regenerativen Hybrid-Anlagen: Dazu evaluieren wir in Finnland, inwiefern es sinnvoll und praktikabel ist, die freien Flächen zwischen den Windkraftanlagen mit Solarmodulen auszustatten. Das Ziel ist es, einen ökologisch wie ökonomisch bestmöglichen, intelligenten Beitrag zum essenziellen Ausbau der regenerativen Energien zu leisten“, so Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH.



Über reconcept

Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten. Der Länderschwerpunkt für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Finnische Projekte realisiert die reconcept Gruppe über ihre Tochtergesellschaft Tuulialfa Oy. Gemeinsam mit mehr als 16.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können – Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 385 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 610 Mio. Euro (Stand: 31.12.2022).



Pressekontakt

reconcept GmbH – Unternehmenskommunikation

Christiane Pieper, 040/3252165-27, christiane.pieper@reconcept.de

Christiane Kaufholt-Mecke, 040/3252165-32, christiane.kaufholt@reconcept.de

07.12.2023

