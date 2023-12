EQS-News: Rentschler Biopharma SE beruft Gunnar Voss von Dahlen zum Chief Financial Officer und komplettiert Vorstand

EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Rentschler Biopharma SE beruft Gunnar Voss von Dahlen zum Chief Financial Officer und komplettiert Vorstand

Laupheim, Milford, MA, USA, und Stevenage, UK, 07. Dezember 2023 – Die Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, einschließlich Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs), gab heute die Ernennung von Gunnar Voss von Dahlen (54) zum Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 bekannt. Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung als CFO in international tätigen, mittelständischen sowohl privat finanzierten als auch börsennotierten Unternehmen wird er bei Rentschler Biopharma als Vorstandsmitglied den Bereich Finanzen verantworten. Gunnar Voss von Dahlen folgt auf Alexander Dettmer, der im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat im Oktober 2023 aus dem Unternehmen ausgeschieden war.

Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler, Aufsichtsratsvorsitzender der Rentschler Biopharma SE, sagte: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats freue ich mich, Herrn Gunnar Voss von Dahlen als neuen CFO bei uns willkommen zu heißen. Herr Voss von Dahlen ist ein erfahrener Finanzexperte, der in verschiedenen Unternehmen und Branchen erfolgreich tätig war. Er ist bekannt für sein umfassendes Fachwissen, mit dem er Transparenz und Planungssicherheit in unternehmerische Entscheidungen einbringt und damit wesentlich zum Unternehmenswachstum beiträgt. Er wird die Verantwortung für unseren globalen Finanzbereich übernehmen und uns unterstützen, weiterhin nachhaltig Nutzen zu stiften und unsere Kunden zuverlässig und verantwortlich zu bedienen. An dieser Stelle danke ich Herrn Alexander Dettmer für seine Arbeit für die Rentschler Biopharma.“

Benedikt von Braunmühl, CEO der Rentschler Biopharma SE, sagte: „Auch ich heiße Gunnar Voss von Dahlen im Namen des Teams sehr herzlich bei Rentschler Biopharma willkommen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Mit seiner beeindruckenden internationalen Erfahrung bei der strategischen Geschäftsentwicklung und der effektiven Bewältigung von Veränderungsprozessen ist er ein großartiger Gewinn für unser Team. Ich bin überzeugt, dass er einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum von Rentschler Biopharma leisten wird, so dass wir auch künftig unsere Kunden unterstützen können bei ihrer Aufgabe, Medikamente für Menschen mit schweren und seltenen Erkrankungen zu produzieren.“

Gunnar Voss von Dahlen, der neue CFO von Rentschler Biopharma SE, kommentierte: „Ich freue mich, meine Erfahrungen aus dynamischen Marktsituationen in ein solide aufgestelltes Familienunternehmen wie Rentschler Biopharma einzubringen und gleichzeitig in einer Branche zu arbeiten, die für die Versorgung von schwerkranken Patientinnen und Patienten von unschätzbarem Wert ist. Gemeinsam werden wir uns dafür einsetzen, Rentschler Biopharma nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln.“

Gunnar Voss von Dahlen verfügt über langjährige Erfahrung in Managementpositionen, die ihn unter anderem in die USA, nach England, Singapur und in die Schweiz führten und bringt wertvolle Kompetenzen in den Bereichen Finanzen, Controlling, Recht, IT und Personalmanagement mit. Vor seinem Wechsel zur Rentschler Biopharma war er als CFO für verschiedene Unternehmen tätig, wo er insbesondere für Transformationen sowie die Steigerung der Rentabilität verantwortlich war. Er arbeitete als CFO des Segments Services des Heidelberger Druckmaschinen AG Konzerns und war dort maßgeblich an der Effizienzsteigerung dieses Bereichs beteiligt. Als CFO bei der Gallus Ferd. Rüesch AG in der Schweiz erwarb er umfangreiche Erfahrungen in der finanziellen Leitung und strategischen Planung eines international operierenden Unternehmens. Diese Position folgte auf eine Karriere bei der Heidelberger Druckmaschinen AG, in der er verschiedene Schlüsselpositionen bekleidete, u.a. als Regional-CFO für den asiatisch-pazifischen Raum in Singapur sowie als CFO von Heidelberg UK in London, durch die er seine Expertise in internationaler Finanzführung und globalem Markenverständnis vertiefte. Seinen beruflichen Werdegang begann Voss von Dahlen in der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft BDO International mit Stationen in Frankfurt und Washington.



Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich Adenovirus-assoziierter (AAV)-Gentherapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.400 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. Rentschler ATMP Ltd. mit Sitz in Stevenage, UK, ist auf Zell- und Gentherapien spezialisiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn.

