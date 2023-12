EQS-News: vbw Pressemitteilung zu „Unterstützungsangebote für eine gelungene Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt“: Gemeinsame Beratung von vbw, BA und Jobcentern für Unternehmen

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

vbw Pressemitteilung zu „Unterstützungsangebote für eine gelungene Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt“: Gemeinsame Beratung von vbw, BA und Jobcentern für Unternehmen



07.12.2023 / 10:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gemeinsame Beratung von vbw, BA und Jobcentern für Unternehmen

Brossardt: „Gut informierte Unternehmen bieten Geflüchteten eine betriebliche Perspektive“



(München, 07.12.2023). Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. hat gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit und den Jobcentern in Bayern die Veranstaltungsreihe „Unterstützungsangebote für eine gelungene Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt“ ins Leben gerufen. In jedem der 23 bayerischen Agenturbezirke wird digital eine Veranstaltung stattfinden, die von der Taskforce Fachkräftesicherung FKS+ der vbw organisiert wird. Die Taskforce FKS+ bietet gezielte Beratung und Unterstützung für bayerische Unternehmen, um ihren Arbeitskräfte- und Fachkräftebedarf zu decken.



Anlässlich der digitalen Auftaktveranstaltung im Agenturbezirk Bamberg-Coburg erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: „Nach einer aktuellen vbw Studie werden bis 2035 in Bayern rund 400.000 Arbeitskräfte fehlen. Viele Geflüchtete werden mittel- oder langfristig in Deutschland bleiben. Mit unserer Kooperation vermitteln wir den Unternehmen Unterstützungsangebote und Fördermöglichkeiten, damit sie diesen Menschen eine Perspektive bieten und damit den Weg in eine betriebliche Beschäftigung in Bayern ebnen können.“ Die anwesenden Expert*innen der Jobcenter informieren die Teilnehmer*innen insbesondere über Förderoptionen während und nach der Einstellung von Geflüchteten in ihrem Unternehmen. So soll auch gleichzeitig der direkte Kontakt zu den Ansprechpartnern der Jobcenter vor Ort verbessert werden.



Ralf Holtzwart, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit ergänzt: "Um Geflüchtete zu unterstützen und mehr Sensibilität bei den Unternehmen herbeizuführen, werden aktuell im Rahmen des Jobturbos für Geflüchtete, in der zweiten Phase erhöhte Vermittlungs- und Beratungsaktivitäten in den Arbeitsagenturen und Jobcentern gestartet, das heißt es geht jetzt um die Aufnahme einer Beschäftigung in Vollzeit, Teilzeit oder auch einen Minijob. Ganz wichtig und das verbinde ich mit einem Appell an Unternehmen: Wir benötigen dazu natürlich auch die Mithilfe der über 500.000 Betriebe in Bayern. Ich fände es gut, wenn Unternehmen einen Menschen im Bürgergeldbezug einstellen würden, darunter 68.279 Ausländerinnen und Ausländer. Dieser Personenkreis hat nicht unbedingt von Beginn an perfekt Kenntnisse oder Qualifikation, aber in Zeiten des Fachkräftemangels wird Mut belohnt. Zudem können die Arbeitsagenturen und Jobcenter beschäftigungsbegleitend Qualifizierungen oder berufsbezogene Sprachkurse fördern. Hier möchte ich auch an die soziale- und gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen appellieren: Bieten Sie ihrem örtlichen Arbeitgeber Service eine Stelle an, wir unterstützen Sie hier gerne.“



Kontakt: Thomas Hansbauer, Tel. 089-551 78-361, E-Mail:

(München, 07.12.2023). Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. hat gemeinsam mit derVeranstaltungsreiheins Leben gerufen. In jedem der 23 bayerischen Agenturbezirke wird digital eine Veranstaltung stattfinden, die von der Taskforce Fachkräftesicherung FKS+ der vbw organisiert wird. Die Taskforce FKS+ bietet gezielte Beratung und Unterstützung für bayerische Unternehmen, um ihren Arbeitskräfte- und Fachkräftebedarf zu decken.Anlässlich der digitalen Auftaktveranstaltung im Agenturbezirk Bamberg-Coburg erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: „Nach einer aktuellen vbw Studie werden bis 2035 in Bayern rund 400.000 Arbeitskräfte fehlen. Viele Geflüchtete werden mittel- oder langfristig in Deutschland bleiben. Mit unserer Kooperation vermitteln wir den Unternehmen Unterstützungsangebote und Fördermöglichkeiten, damit sie diesen Menschen eine Perspektive bieten und damit denin Bayern ebnen können.“ Die anwesenden Expert*innen der Jobcenter informieren die Teilnehmer*innen insbesondere über Förderoptionen während und nach der Einstellung von Geflüchteten in ihrem Unternehmen. So soll auch gleichzeitig der direkte Kontakt zu den Ansprechpartnern der Jobcenter vor Ort verbessert werden., Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit ergänzt: "Um Geflüchtete zu unterstützen und mehr Sensibilität bei den Unternehmen herbeizuführen, werden aktuell im Rahmen des Jobturbos für Geflüchtete, in der zweiten Phase erhöhte Vermittlungs- und Beratungsaktivitäten in den Arbeitsagenturen und Jobcentern gestartet, das heißt es geht jetzt um die Aufnahme einer Beschäftigung in Vollzeit, Teilzeit oder auch einen Minijob. Ganz wichtig und das verbinde ich mit einem Appell an Unternehmen: Wir benötigen dazu natürlich auch die Mithilfe der über 500.000 Betriebe in Bayern. Ich fände es gut, wenn Unternehmen einen Menschen im Bürgergeldbezug einstellen würden, darunter 68.279 Ausländerinnen und Ausländer. Dieser Personenkreis hat nicht unbedingt von Beginn an perfekt Kenntnisse oder Qualifikation, aber in Zeiten des Fachkräftemangels wird Mut belohnt. Zudem können die Arbeitsagenturen und Jobcenter beschäftigungsbegleitend Qualifizierungen oder berufsbezogene Sprachkurse fördern. Hier möchte ich auch an die soziale- und gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen appellieren: Bieten Sie ihrem örtlichen Arbeitgeber Service eine Stelle an, wir unterstützen Sie hier gerne.“Kontakt: Thomas Hansbauer, Tel. 089-551 78-361, E-Mail: thomas.hansbauer@ibw-bayern.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.