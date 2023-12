Fantasy-Roman-Boom hilft Harry-Potter-Verlag Bloomsbury

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der Boom von Fantasy-Romanen etwa von Autorinnen wie Sarah J. Maas und Joanne K. Rowling helfen dem britischen Harry-Potter-Verlag Bloomsbury auf die Sprünge.

Firmenchef Nigel Newton erwartet daher 2023 einen über den Markterwartungen liegenden Gewinn und Umsatz, wie Bloomsbury am Donnerstag mitteilte. "Ich freue mich, über eine starke Handelsperiode berichten zu können, die vor allem auf die anhaltend phänomenale Nachfrage nach Fantasy-Romanen zurückzuführen ist", sagte er. Darunter seien das Handbuch "Die magische Welt von Harry Potter", das das Universum rund um den Zauberlehrling beschreibt, und das Kinderbuch von Martha Mumford "We're Going on a Sleigh Ride". Einer von Bloomsbury in Auftrag gegebenen Analystenumfrage zufolge erwarten Experten 2023 einen Vorsteuergewinn von 32,9 Millionen Pfund (38,4 Millionen Euro) und einen Umsatz von 274,2 Millionen Pfund.

