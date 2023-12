Marktbreite Deutschland, Europa, USA - Europäische Sektoren: Ein Ausrufezeichen

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Der von Martin Zweig entwickelte Indikator setzt die Anzahl der gestiegenen NYSE-Aktien ins Verhältnis zur Gesamtzahl der insgesamt dort gehandelten Papiere. Ein sehr hoher Durchschnittswert über die letzten 10 Tage löst das Signal aus. Mit anderen Worten: Grundvoraussetzung ist ein deutliches Übergewicht an gestiegenen Einzelwerten. In der Vergangenheit hat ein „market breadth trust“ oftmals den Grundstein für den nächsten Aktienaufschwung gelegt. Bei einer hervorragenden Trefferquote notiert der Dow Jones® 12 Monate nach einem Signal im Durchschnitt über 20 % im Plus. Unterschiedliche Maßstäbe legen derzeit also eine Verbesserung der grundsätzlichen Marktverfassung auf breiter Basis nahe – keine schlechte Ausgangslage für 2024! Einen weiteren argumentativen Pfeil haben wir noch im Köcher. Da sich viele institutionelle Investoren an den verschiedenen Branchen orientieren, analysieren wir regelmäßig die Sektorindizes des Stoxx® Europe 600. Ende November notieren 14 der 19 Subsektoren oberhalb ihrer jeweiligen 200-Tages-Linien. Sogar für 15 Branchenindizes signalisiert die Relative Stärke nach Levy derzeit einen Aufwärtstrend. Ein Sektor, der beide Kriterien erfüllt, ist die europäische Versicherungsbranche. Darauf werden wir später nochmals zurückkommen.

Marktbreite Deutschland, Europa, USA (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

