S&P 500® - „midterms“: Der ideale Investmentzeitpunkt?

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Als ein absolutes „Highlight“ bzw. einen wichtigen Mutmacher hatten wir im letztjährigen Jahresausblick auf den idealtypischen Investmentzeitraum von der US-Zwischenwahl bis zur eigentlichen Wahl des US-Präsidenten hingewiesen. Zur Erinnerung: Wenn Anlegerinnen und Anleger die „midterms“ genutzt hätten, um per Ende November in den S&P 500® einzusteigen, und diese Longengagements zwei Jahre bis nach der eigentlichen Präsidentenwahl gehalten hätten, dann wäre ein solches Investment seit 1945 in 95 % aller Fälle erfolgreich gewesen. Nur ein einziges Mal – von 2006 bis 2008 – mussten die amerikanischen Standardwerte in diesen 2-Jahres-Perioden Kursverluste hinnehmen. Die „midterms“ markieren in der historischen Rückspiegelbetrachtung also den Startpunkt eines recht stressfreien Investmentzeitraumes. Möglicherweise noch wichtiger als die Wahrscheinlichkeit ist die absolute Höhe des Kursertrages: Im Durchschnitt konnte der S&P 500® seit 1945 von den „midterms“ bis zur eigentlichen Wahl des US-Präsidenten um 24 % zulegen. Bisher haben die amerikanischen „blue chips“ lediglich ein Kursplus von gut 11 % auf der Uhr, d. h. bis zum historischen Mittel ist es noch ein Stück. Im saisonalen Kontext dürfte dieses „Performance-Loch“ eher im 2. Halbjahr 2024 verringert werden.

S&P 500® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

