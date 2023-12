S&P 500® - Schlüsselchart auch in Sachen „neue Allzeithochs“?

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Der Monatschart des S&P 500® dient aber nicht nur zur Risikoabgrenzung, sondern besitzt u. E. auch auf der Oberseite einen wichtigen Signalcharakter. Für Rückenwind sorgt zunächst einmal der jüngst ausgebildete „morning star“. Neben diesem konstruktiven Kerzenmuster lassen sich mit Hilfe des langfristigen Kursverlaufs gleich mehrere Kursziele bestimmen. Zum einen rechtfertigt die im Frühjahr 2023 komplettierte Bodenbildung einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch vom Januar 2022 bei 4.819 Punkten. Zum anderen kann die Kursentwicklung seit Sommer im Wochen- und Tagesbereich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Das Kursziel aus diesem Konsolidierungsmuster lässt sich auf rund 4.900 Punkte taxieren. Last but not least, würde ein neues Jahreshoch oberhalb der Marke von 4.607 Punkten die Tradingrange seit Ende Mai nach oben auflösen. Aus deren Höhe ergibt sich sogar ein langfristiges Kursziel von rund 5.100 Punkten. Bei der Ermittlung technisch sinnvoller Anlaufmarken könnte ein ganz besonderes Indikatorsignal noch eine Schlüsselrolle spielen. Anfang August wiesen wir auf das damals frisch entstandene MACD-Kaufsignal auf Monatsbasis hin.

S&P 500® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

