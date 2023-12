Schufa-Scoring darf laut EuGH für Kreditgewährung nicht maßgeblich sein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Unternehmen und Banken dürfen nicht allein aufgrund einer automatisierten Bonitätsbewertung der Schufa über Verträge mit Kunden und die Gewährung von Krediten entscheiden.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg schränkte am Donnerstag die Nutzung des mathematisch-statistisch ermittelten Bonitätsmaßes der Wirtschaftsauskunftei mit Sitz in Wiesbaden ein. Das Schufa-Scoring sei nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, urteilte der EuGH. Sollte diese Bonitätsbewertung für Schufa-Kunden wie Banken maßgeblich sein bei der Kreditgewährung, dann sei das als eine von der europäischen Datenschutzverordnung (DSGVO) grundsätzlich verbotene automatisierte Entscheidung im Einzelfall zu betrachten. Das EuGH folgt mit dem Urteil dem Schlussantrag seines Generalanwalts Priit Pikamäe vom März.

Banken und Unternehmen, wie etwa Energieversorger, nutzen das Schufa-Scoring um einzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass Kundinnen und Kunden Kredite zurückzahlen oder Rechnungen begleichen werden. Je höher der Schufa-Wert ist, umso positiver wird die Kreditwürdigkeit eingeschätzt. Die Schufa greift bei ihren Berechnungen auf einen umfangreichen Daten-Pool zurück. Laut der Auskunftei verfügt sie über mehr als eine Milliarde Datensätze zu rund 68 Millionen Personen und sechs Millionen Unternehmen.

Aus Sicht von Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) hat der EuGH die Verbraucherrechte beim Scoring gestärkt. "Mit dem Urteil wird der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher erweitert: Wer einen Vertrag abschließen will, muss sich darauf verlassen können, dass dieser nicht maßgeblich durch eine Maschine abgelehnt wird", sagte sie. Derzeit nähmen Score-Werte faktisch diese Entscheidung oft vorweg. Bereits im Koalitionsvertrag sei vereinbart worden, dass die Transparenz beim Scoring verbessert werden müsse. "Wir werden nun zeitnah entsprechende Regelungen prüfen", kündigte Lemke an.

SCHUFA - BEREITS INTENSIV AUF URTEIL VORBEREITET

Verbraucherschützer äußerten sich positiv. Verbraucherinnen und Verbraucher könnten nun mehr Transparenz von der Schufa verlangen, teilte die Verbraucherzentrale NRW mit. Sie müssten verständliche Informationen erhalten, wie ihre Scorewerte zustande kommen, sagte deren Vorstand Wolfgang Schuldzinski. "Jetzt kommt es darauf an, dass das Schutzniveau der Datenschutzgrundverordnung bei solchen automatisierten Entscheidungen nicht durch nationale Gesetze wieder abgesenkt wird."

Die Schufa erklärte, sie habe sich bereits nach dem Schlussantrag des EuGH-Generalanwalts intensiv mit ihren Firmenkunden auf das zu erwartende Urteil vorbereitet. "Das weit überwiegende Feedback unserer Kunden lautet, dass Zahlungsprognosen in Form des Schufa-Scores für sie zwar wichtig, aber in aller Regel nicht allein entscheidend für einen Vertragsabschluss sind", teilte die Auskunftei mit. Deshalb werde die Mehrheit der Kunden Schufa-Scores weiter ohne Anpassung ihrer Prozesse nutzen können.

Laut dem Urteil ist nun das Verwaltungsgericht Wiesbaden am Zug. Es soll beurteilen, ob das deutsche Datenschutzgesetz eine gültige Ausnahme von diesem Verbot enthält. Sollte das der Fall sein, muss das Gericht zudem prüfen, ob die in der europäischen Datenschutzverordnung vorgesehenen generellen Voraussetzungen für die Datenverarbeitung erfüllt sind.

(Bericht von Frank Siebelt,; Redigiert von Ralf Banser.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)