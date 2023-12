USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nahezu unverändert

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche kaum verändert. Es habe einen leichten Zuwachs um 1000 auf 220 000 gegeben, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Damit wurde die Markterwartung genau getroffen.

Die Erstanträge auf Arbeitshilfe bleiben auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Ein robuster Arbeitsmarkt spricht für steigende Löhne, was die Inflation zusätzlich antreiben kann. An diesem Freitag wird der offizielle Arbeitsmarktbericht für November erwartet.

Zuletzt hatte die Fed ihre Leitzinsen im Juli angehoben und sie seitdem in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehalten. An den Finanzmärkten werden derzeit keine weiteren Erhöhungen erwartet und vielmehr auf erste Zinssenkungen im kommenden Jahr spekuliert./jkr/bgf/