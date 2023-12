Aktien New York Schluss: Nach Arbeitsmarktdaten legen Kurse zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf den mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für November haben die US-Börsen am Freitag mit Kursgewinnen reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,36 Prozent auf 36 247,87 Punkte zu. Er erreichte kurz vor der Schlussglocke einen weiteren Höchststand seit Anfang vergangenen Jahres. Nach einer fulminanten Aufwärtsbewegung seit Ende Oktober war die Rally in dieser Woche ins Stocken geraten. Auf Wochensicht trat der Dow auf der Stelle.

Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,41 Prozent auf 4604,37 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,39 Prozent auf 16 084,69 Zähler./bek