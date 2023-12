Dax zur Eröffnung höher erwartet - US-Jobdaten im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er 0,2 Prozent tiefer bei 16.628,99 Punkten geschlossen. Nach einer von Zinssenkungsfantasien befeuerten Rally gönnten sich die Anleger eine Verschnaufpause.

Am Freitag legt die US-Regierung den mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für November vor. Von Reuters befragte Experten erwarten einen Aufbau von 180.000 Stellen nach 150.000 im Oktober. Die US-Notenbank Fed will die Inflation eindämmen und dabei auch den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen. Die Daten könnten zu den letzten vor der Fed-Sitzung am 13. Dezember gehören, die die Notenbanker doch noch zu einer weiteren Zinserhöhung bewegen könnten.

In Deutschland legt das Statistische Bundesamt die endgültigen Daten zu den Verbraucherpreisen im November vor. Vorläufigen Ergebnissen zufolge hat sich die Teuerungsrate auf 3,2 Prozent von 3,8 Prozent im Oktober abgeschwächt. Das für europäische Vergleichszwecke genutzte Inflationsmaß HVPI ist mit 2,3 Prozent sogar nahe an die von der Europäischen Zentralbank (EZB) für den Euroraum angestrebte Marke von zwei Prozent herangerückt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.628,99

Dax-Future

16.689,00

EuroStoxx50

4.473,77

EuroStoxx50-Future

4.488,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

36.117,38 +0,2 Prozent

Nasdaq

14.339,99 +1,4 Prozent

S&P 500

4.585,59 +0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

32.250,98 -1,9 Prozent

Shanghai

2.972,45 +0,2 Prozent

Hang Seng

16.367,01 +0,1 Prozent

