EQS-Adhoc: Eigentümer bereiten möglichen Verkauf der Booster Precision Components GmbH vor

Eigentümer bereiten möglichen Verkauf der Booster Precision Components GmbH vor



08.12.2023 / 10:28 CET/CEST

Eigentümer bereiten möglichen Verkauf der Booster Precision Components GmbH vor Frankfurt am Main, 08. Dezember 2023 – Die Geschäftsführung der Booster Precision Components GmbH, Frankfurt am Main, ("BOOSTER") wurde heute darüber informiert, dass die Eigentümer der Gesellschaft um den Private Equity Fonds Halder Germany II GmbH & Co. KG entschieden haben, einen strukturierten Verkaufsprozess für den möglichen Verkauf von BOOSTER durchzuführen. Der Verkaufsprozess wird durch die Investment Bank Stephens begleitet. Sollte es im Rahmen des Verkaufs von BOOSTER zu einem Kontrollwechsel bei BOOSTER kommen (Change of Control Event), wären die Anleihegläubiger von BOOSTER berechtigt, den Rückkauf ihrer Anleihen nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu verlangen. BOOSTER wird die Anleihegläubiger unverzüglich nach Kenntniserlangung über einen Kontrollwechsel und die dann einschlägigen Rückkaufkonditionen informieren. Für weitere Informationen: Dr. Ralph Wagner

E-Mail: mail@booster-precision.com

Telefon: +49 69 7675 8193

Booster Precision Components GmbH

Bockenheimer Landstraße 93

60325 Frankfurt am Main

Deutschland ISIN: NO0012713520 WKN: A30V3Z Börsen: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse; Nasdaq First North Bond Market



