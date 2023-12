Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Unternehmensrestrukturierung

Helvetica kündigt die Ernennung von Marc Giraudon zum Co-CEO ab 1. Januar 2024 und zum alleinigen CEO per 1. Juli 2024 an



08.12.2023 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, 8. Dezember 2023



Medienmitteilung (PDF)

Bild (JPG) Zürich, 8. Dezember 2023 – Helvetica Property Investors AG (Helvetica) freut sich, die Ernennung von Marc Giraudon zum Co-CEO zum 1. Januar 2024 bekannt zu geben. Unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA wird er per 1. Juli 2024 die Rolle des Chief Executive Officer in alleiniger Verantwortung übernehmen. Der Verwaltungsrat von Helvetica hat Marc Giraudon (55), britischer und französischer Staatsbürger, als neuen Chief Executive Officer (CEO) per 1. Juli 2024 – nachfolgend auf die Generalversammlung – ernannt. Marc Giraudon ist seit Ende 2022 als strategischer Berater für Helvetica tätig und bringt sein umfangreiches Wissen aus dem Bereich der Immobilienanlagen ein. Er folgt auf Hans R. Holdener, den CEO und Mitbegründer des Unternehmens, der sich entschieden hat, die Führung des Unternehmens nach siebzehnjähriger Tätigkeit als CEO weiterzugeben. Während der Übergangszeit wird Hans R. Holdener weiterhin als Co-CEO fungieren, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten. Nach der sechsmonatigen Übergangsphase wird Hans R. Holdener eine Rolle in der Geschäftsentwicklung übernehmen. In dieser neuen Funktion wird er seine umfassende Erfahrung in das zukünftige Wachstum von Helvetica und die Expansion in neue Märkte und Kundensegmente einbringen. Marc Giraudon ist Experte für Immobilien-Asset Management und verfügt über drei Jahrzehnte Berufserfahrung im Bereich der Immobilienanlagen: Marc Giraudon arbeitete zehn Jahre bei Hines, einer in den USA ansässigen, globalen Immobilieninvestment- und Fondsmanagement-Firma, wo er die Rolle des Managing Director für das europäische Finance & Controlling übernahm. Er war für den Aufbau und die Überwachung der europäischen Tochtergesellschaften des Unternehmens verantwortlich. Im Anschluss daran gründete Marc Giraudon Langham Hall, ein internationales Fondsverwaltungs- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in London und Büros in Jersey, Guernsey, Luxemburg und Hongkong. Vor seiner Tätigkeit bei Helvetica widmete sich Marc Giraudon der Arbeit mit Private Equity- und Immobilienfonds-Gesellschaften im Bereich strategische Ausrichtung und Effizienzsteigerung. Marc Giraudon hat das Diplom des Wirtschaftsprüfers im Vereinigten Königreich und einen MBA-Abschluss der London Business School erworben. Hans Ueli Keller, VR-Präsident von Helvetica, sagt: «Im Namen des Verwaltungsrates danken wir Hans R. Holdener für seine Führung und seinen engagierten Einsatz während siebzehn Jahren an der Spitze von Helvetica. Wir respektieren seine Entscheidung, Verantwortung abzugeben und freuen uns auf dieses neue Kapitel. Ebenso freuen wir uns, Marc Giraudon in unserem Führungsteam willkommen zu heissen. Mit seiner internationalen Erfahrung und seinen bewährten Führungsqualitäten ist er hervorragend geeignet, unser Unternehmen in die Zukunft zu führen.» Hans R. Holdener, CEO, sagt: «Ich habe eng mit Marc Giraudon zusammengearbeitet und bin überzeugt, dass seine Führungsqualitäten genau das sind, was Helvetica braucht, um die sich verändernden Marktbedingungen zu meistern. Seine Beiträge, insbesondere seine operativen Verbesserungen, haben sich bereits als sehr wertvoll für unser Unternehmen erwiesen. Ich bin fest davon überzeugt, dass er Helvetica zu weiterem Erfolg führen wird.» Marc Giraudon sagt: «Es ist mir eine grosse Ehre, die Rolle des CEO von Helvetica als Nachfolger des Mitbegründers Hans R. Holdener zu übernehmen. Die Marktpräsenz des Unternehmens und das starke Fundament, das über fast zwei Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde, sind Schlüsselfaktoren, die mich an dieser Aufgabe reizen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung zu nutzen, um den Grad der Institutionalisierung und den Erfolg von Helvetica weiter voranzutreiben.» Medienkontakte Hans R. Holdener

CEO

T +41 43 544 70 80

hrholdener@helvetica.com Patricia Neupert

Head Marketing & Communications

T +41 43 544 70 98

patricia.neupert@helvetica.com Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft.

Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

www.helvetica.com Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

Ende der Adhoc-Mitteilung