LIVE mit Deutsche Telekom CEO Tim Höttges | AB 16:05 Uhr

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Ich spreche mit Deutsche Telekom CEO Tim Höttges über die amerikanische Erfolgsgeschichte von T-Mobile, über das in Europa schlummernde Potenzial, und die Chancen und Herausforderungen der Zukunft. Ich will vor allem wissen, wer dieser Mann eigentlich ist, und wie er tickt. In dem fast einstündigen Stream werden wir die Fragen der Zuschauer LIVE beantworten.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell