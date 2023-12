TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Dezember 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 8. Dezember 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 DEU: Uniper, außerordentliche Hauptversammlung 12:00 GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung 13:00 SWE: Investor, Capital Markets Day 14:00 DEU: 1&1, Aufschaltung mobiler Dienste BEL: Solvay, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig) 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 11/23 08:45 FRA: Löhne Q3/23 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/23 16:00 USA: Index Universität of Michigan 12/23 (1. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Frankreich, Liechtenstein EUR: Moody's Ratingergebnis Belarus, Tschechien, Slowakei, Finnland SONSTIGE TERMINE DEU: Warnstreik bei der Deutschen Bahn bis zum späten Abend 09:00 DEU: BGH verhandelt zur Zulässigkeit von baulichen Veränderungen des Gemeinschaftseigentums zur Barrierereduzierung 10:30 BEL: Pk Vorstellung der Prioritäten der Belgischen EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2024 11:00 DEU: Nord/LB, Pressegespräch "Die 100 größten Unternehmen in Niedersachsen" mit Christoph Dieng, Vorstand der NORD/LB sowie Christian Lips, Chefvolkswirt der NORD/LB, Hannover 13:30 DEU: 6. Runde Tarifverhandlungen für Groß- und Außenhandel/Verlage Verdi, Frankfurt/M. EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel EUR: Abschluss Innenministerkonferenz (IMK) EUR: Treffen der EU-Forschungsminister, u.a. zur Zukunft der EU-Raumfahrtpolitik ---------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 9. DEZEMBER TERMIN KONJUNKTUR 02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/23 ----------------------------------------------------------------------------------------

