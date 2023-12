Taiwan meldet Grenzübertretung von chinesischem Wetterballon

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Wiederholt Original-Nachricht mit neuer USN-Nummer.)

Taipei, 08. Dez (Reuters)) - Taiwans Verteidigungsministerium hat am Freitag die Grenzübertretung eines chinesischen Wetterballons gemeldet.

"Nach unseren ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Peilballon", sagte Taiwans Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng vor Reportern im Parlament. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurde der Ballon 101 Seemeilen (187 Kilometer) südwestlich der nordtaiwanesischen Stadt Keelung entdeckt und bewegte sich etwa eine Stunde lang in Richtung Osten, bevor er verschwand. China sieht das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Region an. Taiwan beschuldigt Peking häufig, militärischen oder wirtschaftlichen Druck auszuüben, um die dortigen Wahlen zugunsten der chinesischen Regierung zu beeinflussen. Auf der Insel werden am 13. Januar Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abgehalten.

(Bericht von Ben Blanchard and Faith Hung, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)