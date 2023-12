DAX®- Mit neuem Allzeithoch

Seit Ende Oktober konnte der DAX® mittlerweile um mehr als 2.000 Punkte zulegen. Im Wochenchart schlägt sich diese Bilderbuchperformance in vier weißen Wochenkerzen in Folge bzw. sogar sechs Wochen mit steigenden Notierungen nieder. Per Saldo speist sich die bisherige Jahresperformance damit vor allem aus dem starken Jahresauftakt und der phänomenalen Herbstrally. Charttechnisch brachte die abgelaufene Woche ebenfalls ein echtes Ausrufezeichen! Gemeint ist der Spurt über die horizontalen Barrieren bei 16.300/16.500 Punkten. In den letzten Jahren spielten diese Hürden immer wieder eine Rolle. Entsprechend sorgt der Sprung über das bisherige Jahreshoch bei 16.529 Punkten für ein prozyklisches Investmentkaufsignal. Der beschriebene Ausbruch wird durch einige vielversprechende Indikatorsignale bestätigt. Hervorheben möchten wir das jüngste MACD-Kaufsignal sowie den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke. Letztere liegt sogar wieder komfortabel über dem Schwellenwert von 1 und signalisiert somit einen idealtypischen Haussetrend. Wenngleich die deutschen Standardwerte kurzfristig heißgelaufen sind, handelt es sich langfristig um starke Weichenstellungen. Im „uncharted territory“ markiert die runde 17.000er-Marke das nächste Etappenziel.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

