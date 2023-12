Dax stagniert knapp unter Bestmarke

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat nach seiner Rekordjagd am Montag erst einmal eine Pause eingelegt. Mit einem Minus von 0,06 Prozent auf 16.749,36 Punkte blieb der deutsche Leitindex unter der Bestmarke vom Freitag bei 16.782 Punkten. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 kam ähnlich wie der Dax zuletzt kaum von der Stelle. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen startete indes mit einem Minus von 0,43 Prozent auf 26.576,70 Punkte in die neue Woche.

Seit dem Oktober-Tief bei 14.630 Punkten hat die Jahresendrally den Dax um bis zu fast 15 Prozent nach oben getragen. Mit einem Kursanstieg um gut 20 Prozent seit Jahresbeginn winkt ihm die beste Jahresbilanz seit dem Vor-Corona-Jahr 2019.

In dieser Woche stehen die letzten wichtigen Leitzinsentscheidungen des Jahres an - am Mittwochabend in Washington und am Donnerstag in Frankfurt und London. Vor Weihnachten sind von der US-Notenbank Federal Reserve sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) keine Zinsschritte zu erwarten. Entscheidend seien die jeweiligen Sitzungen aber für die Erwartungen am Markt, ab wann und wie deutlich im neuen Jahr die Zinsen gesenkt werden dürften, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets.

Unternehmensseitig stand der Wirkstoffforscher Morphosys im Fokus. Dessen Aktienkurs sprang nach Details zu wichtigen Studiendaten zum Medikamentenkandidaten Pelabresib um mehr als zehn Prozent nach oben.

Außerhalb der wichtigen Indizes waren Uniper-Papiere mit einem Plus von elf Prozent ähnlich gefragt. Am Freitag nach Börsenschluss hatte der verstaatlichte Energiekonzern erklärt, ab 2024 zumindest theoretisch wieder eine Dividende ausschütten zu können. Damit würde das Unternehmen wieder attraktiver für künftige Investoren. Eine außerordentliche Hauptversammlung hatte die dazu nötigen Kapitalmaßnahmen beschlossen.